影／NBA上海賽開打前　陸球迷怒撕7萬元門票：球迷先是中國人

記者蔡紹堅／綜合報導

「NBA上海賽」湖人VS籃網10日晚間開打，一名因「莫雷事件」憤怒不已的球迷，在比賽前夕將價值16000元人民幣（約68000元新台幣）的門票撕毀洩憤，他表示，莫雷事件發生後，他一直希望NBA有人出來好好道歉，但NBA總裁卻說那些話，讓人很心痛，完全不想去看球賽了，「體育無國界，但球迷有國籍，我們球迷首先是個中國人。」

▼劉陽撕毀自己花大錢搶到的NBA門票。（圖／翻攝Weibo）

這名網友名叫劉陽，是知名的時尚博主，經常拍攝vlog，他指出，這張NBA門票的票面價值4600元人民幣（約20000元新台幣），他花費16000才搶到，但現在決定撕毀，「作為一個影片創作者，做這件事情，還拍成影片，在很多人眼中可能會覺得是在博眼球，但我還是決定要做這件事情。」

▼NBA上海賽開打，許多湖人隊的球迷出來支持。（圖／記者陳政錄攝）

劉陽提到，自己是一個NBA的球迷，今年初就立下一個目標，要親眼看一場NBA的比賽，剛好上海賽要打，他又是湖人與詹姆斯的球迷，正好又在上海，「能遇到湖人隊與籃網隊的比賽，我運氣真的很好，這甚至是我今年最期待的事情。」

所以兩個月前售票的訊息一出來，劉陽就咬牙訂了一張高價門票，不過前幾天，「莫雷事件」發生了。劉陽說，「我一直希望NBA能有人站出來好好道歉，但NBA總裁竟然說了那些話，這讓我非常心痛，我了解到他們根本沒有接受到真正的訊息，根本不了解我們到底是怎麼樣的，我們的想法是什麼，他們自以為很了解。」

▼NBA上海賽的巨幅廣告。（圖／記者陳政錄攝）

劉陽還說，這場球賽明天在上海依然會繼續舉行，但對他個人而言，現在的心情沒辦法看這場比賽了，「詹姆斯在我心中仍然會是非常好的偶像，但是這次活動是NBA舉辦的，NBA總裁發表的言論已經表達了NBA的立場，所以我沒辦法接受，這兩天我也查了能不能退票，但是不行，所以很遺憾，我只能把他撕掉了。」

劉陽表示，這張票現在已經沒有16000的價值了，因為會對他的心情產生負面影響，花這麼多錢做這件事情，是為了追求我的快樂，現在完全背道而馳，所以這張票現在是沒有價值，甚至是負價值的，「但如果能藉由被撕毀的瞬間，來去表達我的情感，讓外界知道中國的NBA球迷的感受，表達我作為NBA球迷的憤怒，我覺得它就有價值了。」

▼詹姆士在大陸有很多粉絲。（圖／記者陳政錄攝）

劉陽還提到，他做這件事情不是為了逼迫，或者道德綁架那些跟他一樣買了票，要去看球的朋友們，「他們都是我們的同胞，他們花了這麼大的價錢，去買這張球票，沒有人為他們的損失買單。」

最後，劉陽以字幕強調，「若NBA退出中國，作為球迷我們只能深表遺憾，體育無國界，但球迷有國籍，我們球迷首先是個中國人。」