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韓國瑜「有必要拿槍捍衛主權」　柯文哲：這不是廢話嗎？

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記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲10日展開輔選行程，下午來到萬華陪同北市議員、立委參選人徐立信走行程，柯文哲在聚德宮參拜時，被問及總統蔡英文稱「中華民國台灣」六個字是社會最大的共識，柯文哲認為，六個字合起來用好像還是第一次，後來表示「想一想也是公約數」。另針對高雄市長韓國瑜揚言「有必要我一定拿槍捍衛中華民國主權」，柯文哲反問「這不是廢話嗎」？

▲▼台北市長柯文哲與中正萬華立委參選人徐立信。（圖／記者范綱儀攝）

▲台北市長柯文哲與中正萬華立委參選人徐立信。（圖／記者范綱儀攝，下同）

對於台北市第5選區（中正、萬華）選情，柯文哲說，這個地方算是緊繃，真的有機會贏的地區，「common sense就知道了」，還是一樣啦，自然就好，民主政治是一個說服的過程，讓人民相信你是值得支持的，當然也要努力變成值得被支持的。

▲▼台北市長柯文哲與中正萬華立委參選人徐立信。（圖／記者范綱儀攝）

柯文哲認為，守護主權這本來就該做，至於中華民國台灣，「一時間還沒有什麼特別的評論」，六個字合起來用好像還是第一次，以前很少看到這樣用，「有時候要經過一段時間，慢慢想一想，也許會有新想法」，以前說中華民國是國、是台灣，但是中華民國台灣，這個要再想一下，他強調不是有疑慮，但是講出來台灣社會要想一下。

針對中華民國台灣是否不會有台灣派跟中國派的問題，柯文哲表示，「真的要想一下，大概其實 ⋯想一想也是公約數」。

▲▼ 台北市長柯文哲。（圖／記者范綱儀攝）

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