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深夜食堂的原點是「日本最後清流」！《四萬十食堂》出版來台

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▲▼深夜食堂的原點《四萬十食堂》出版來台！走訪「日本最後清流」美食秘笈（圖／新經典文化提供）

▲深夜食堂的原點《四萬十食堂》出版來台！走訪「日本最後清流」的美食秘笈。（圖／新經典文化提供）

記者林育綾／綜合報導

日本Netflix宣布，最新一季的《深夜食堂》日劇即將在10月31日上架，還有台灣人氣男星張孝全特別出演；而新經典文化也即將在11月出版《深夜食堂》最新作22集，以及安倍老師與另一位漫畫家左古文男共同繪製的《四萬十食堂》，2位同樣出身在「日本最後清流」之稱的「四萬十市」，因為熱愛家鄉而合作，揭開當地30間特色食堂美食散策，這本創作也被譽為是揭開「深夜食堂的原點」！

▲▼最新一季的深夜食堂日劇「Tokyo Stories Season2」，日本Netflix宣佈在10月31日同步上架！（圖／新經典文化提供）

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▲最新一季的深夜食堂日劇「Tokyo Stories Season2」，日本Netflix宣佈在10月31日同步上架！（圖／新經典文化提供）

漫畫家安倍夜郎以《深夜食堂》系列漫畫成名，作品更被改編為電視劇，而每則故事獨立成篇，不必擔心跟哪個角色不熟。新經典文化即將在11月6日出版《深夜食堂》最新的22集，除此之外，更引進出版安倍與另一位漫畫家左古文男共同繪製的《四萬十食堂》。

「四萬十川」有「日本最後清流」之稱，位於日本面積最小的四國地區，全長194公里，是四國最大的河川，孕育特有而豐富的山珍海味。而漫畫家安倍夜郎、左古文男都出身在四萬十市，兩人的相遇和合作緣分也十分有趣。

▲▼深夜食堂的原點《四萬十食堂》出版來台！走訪「日本最後清流」美食秘笈（圖／新經典文化提供）

▲「四萬十川」被譽為「日本最後清流」。（圖／新經典文化提供）

某個深夜，左古寫稿疲倦之餘，打開電視看到《深夜食堂》電視劇。那一集是出身高知縣的前偶像風見倫子，到食堂點了「調味醬炒麵」，他被這個故事深深打動，於是跑去書店買書，問店員：「有《四萬十食堂》嗎？」店員困惑地說：「啊，是《深夜食堂》吧。不過，《四萬十食堂》這個書名聽起來也很吸引人呢。」

之後左古就向安倍提出邀請，希望合作一本介紹四萬十飲食文化、美食的書，安倍爽快答應，促成這本《四萬十食堂》誕生。

▲▼深夜食堂的原點《四萬十食堂》出版來台！走訪「日本最後清流」美食秘笈（圖／新經典文化提供）
▲深夜食堂的原點《四萬十食堂》將出版來台！2位同樣出身四萬十的國民漫畫家，因為真心愛著家鄉而合作。（圖／新經典文化提供）

即使出版了暢銷600萬冊的《深夜食堂》系列漫畫，安倍夜郎仍謙稱自己並非美食漫畫家，不過一旦聊起自己家鄉四萬十市的料理，就忘情停不下來。這2位同樣出身四萬十的國民漫畫家，因為真心愛著家鄉，希望透過這本書將家鄉的美食與文化傳遞出去。

《四萬十食堂》可說是四萬十川的最佳美食散策！裡頭提及6個市町小鎮、7支秘鄉酒款、17種當地食材、30間特色食堂，還加碼收錄2篇全新漫畫，包括安倍夜郎〈我的四萬十食堂〉與左古文男〈回憶的滋味〉，另有15幅風情插圖＋1篇長訪談。

▲▼《深夜食堂》安倍夜郎與另一位漫畫家左古文男共同繪製《四萬十食堂》。（圖／新經典文化提供）

▲▼《深夜食堂》安倍夜郎與另一位漫畫家左古文男共同繪製《四萬十食堂》。（圖／新經典文化提供）

▲《深夜食堂》作家安倍夜郎、漫畫家左古文男共同合作《四萬十食堂》，兩位漫畫家簡介。（圖／新經典文化提供）

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