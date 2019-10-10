獲利不佳！日7-11母公司將關閉1000家門市、裁撤旗下事業3000人力

▲近來日本人口老齡化嚴重、勞動力持續緊缺，使該國便利商店龍頭7-ELEVEn（7-11）因堅持24小時營業模式而飽受爭議。（圖／記者王曉敏攝）

記者王曉敏／綜合外電報導

近來日本人口老齡化嚴重、勞動力持續緊缺，使該國便利商店龍頭7-ELEVEn（7-11）因堅持24小時營業模式而飽受爭議。據外媒報導，日本7-11母公司7&I控股（Seven & i Holdings）表示，為繼續進行結構改革且縮減24小時營運，將在日本關閉1000家未能營利的7-11門市，並從旗下其他超市及百貨裁減3000個職位。

彭博報導，日本最大的連鎖便利商店營運商7&I控股一直以來在飽和的國內市場中備感壓力，其唯一的增長途徑只有從競爭對手中奪取市佔。隨著日本的勞動力持續緊縮，7&I控股因堅持要求加盟店維持24小時運營一事受到不小的抨擊。如今該公司已開始在部分7-11門市測試縮減營業時間。

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7&I控股表示，該公司將為其加盟商推出新政策，如降低月份等，並對加盟店祭出新的激勵措施。除此之外，由於連鎖超商的獲利能力較佳，旗下部分事業的業績落後已開始拖累公司，7&I控股將裁撤旗下超市及百貨事業人力並關閉部分門市。

店面部分，7&I控股將關閉5家SOGO西武百貨及33間伊藤洋華堂（Ito Yokado）連鎖超市；裁員部分，伊藤洋華堂（Ito Yokado）連鎖超市將裁員1700人、SOGO西武百貨將裁減1300人。

摩根大通（JP Morgan）分析師Dairo Murata表示，此消息可能一開始會受到抵制，但長遠來看，仍有好處。「7&I控股將於明年４月發布期中計畫，因此這項結構性改革可能就是為了在該時期內增加營收而做的努力。」雖然7&I控股表示正在研究這些措施對營收的影響，但仍維持其本財年的營收預期為4200億日圓，與預期一致。

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