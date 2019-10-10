台東女將真風光！全運會現代五項女子組團體、個人皆奪冠

▲全運會現代五項競賽，台東體中校友陳佑萱（右二），以總分1215分摘后，完成連霸。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

2019年全國運動會將於10月19日起一連六天在桃園市舉行，不過，部份賽事已提前展開，其中現代五項競賽台東縣代表隊傳出捷報，台東體中校友陳佑萱，以總分1215分摘后，完成連霸，另外，由陳佑萱帶領學妹的團體賽也擊敗高雄市奪下后座，目前台東縣在全運會成績為2金1銅。



全國運動會現代五項賽事於10月8、9日在高雄楠梓區的現代五項暨冬季兩項訓練中心，進行游泳、擊劍、馬術，跑步與射擊賽事，台東縣代表隊的陳佑萱在游泳得分192分、擊劍290分、跑射聯項433分、馬術300分，以總分1215分奪得個人賽女子組冠軍，同時陳佑萱與妹妹陳佑薇及台東體中學妹胡玟君、松思琪，聯手也拿下團體賽冠軍。另外，台東縣代表隊在男子組輕艇傳統舟艇1000公尺獲得第三名、現代五項男子組團體第四名。

▲由陳佑萱領軍的團體賽也擊敗高雄市奪下后座。



根據現代五項總教練范希聖指出，奪得2金優異表現的現代五項選手陳佑萱、陳佑薇、胡玟君、松思琪，四人都是台東子弟，國小分別就讀仁愛、太平及忠孝國小，國高中就讀台東體中，他們從國小開始就參與各項國內指定盃賽，且成績表現相當優異。

陳佑萱在上次在宜蘭縣所舉辦的全運會現代五項賽就已經以高二年齡摘下后座，本次則蟬聯冠軍，已經入選國家2020東奧現代五項培訓，平日在高雄楠梓區的現代五項暨冬季兩項訓練中心，有專案訓練或休長假就會回到母校接受他的訓練，並帶著學弟妹一起及傳授相關技術，未來成績不可限量。