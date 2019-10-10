花蓮慶雙十祝中華民國生日快樂　傅崐萁再為花蓮交通請命

▲▼花蓮縣長徐榛蔚夫婦一同出席雙十國慶升旗典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

榮耀的光輝十月，花蓮108年雙十國慶升旗典禮暨健行活動10日於台開心農場盛大舉行，上午10點10分整準時升旗，由吉安鄉長游淑貞、代表會主席邱美雲擔任旗手，花蓮縣長徐榛蔚、前縣長傅崐萁偕縣議員徐雪玉、李正文及現場數千位鄉親高唱國歌，歡慶中華民國108年生日快樂！

花蓮縣長徐榛蔚企盼在擘劃花蓮縣政的藍圖中，所有鄉親能共同參與，攜手守護這片美麗家園，將花蓮營造為幸福宜居的友善城市，並祈願陽光普照、青天白日普照大地，祝福所有鄉親健康快樂。

「沒有國，哪有家！」花蓮縣前縣長傅崐萁表示，中華民國在70年來陪伴台灣繁榮發展、家家戶戶安居樂業。十年前他有幸為花蓮鄉親服務，縣府每月第一個上班日舉行升旗典禮，每年元旦及十月縣境國旗旗海飄揚，昂首歡迎來自全世界的嘉賓造訪花蓮。

▲插上國旗的水上摩托車隊，高速滑行在花蓮溪出海口，展示一系列高難度特技表演。

傅崐萁強調，台北至花蓮的火車運量班次已達滿載，無法負荷東部成長發展，每每看到花蓮子弟站在火車走道與車廂，舟車勞頓返鄉團圓，心中總是充滿不捨，為了讓花蓮地方建設完備、產業蓬勃發展，花蓮子弟返鄉安居樂業，他四處奔走尋求支持，期許未來中央政府支持花蓮發展，儘速啟動蘇花改二期、國道6號延伸及環島高速路網等3項交通建設，也將中台灣與東台灣打造為一日生活圈。

▲花蓮憲兵隊帶來戰技表演，俐落的身手博得圍觀民眾滿堂彩。

本次升旗活動響應熱烈，吉安鄉長游淑貞游淑貞也表示，吉安鄉公所原本準備1800個國旗包，但參與的鄉親出乎預料的多，之後會再追加製作2,500個國旗包，讓每位參加的鄉親都能滿意，她也代表公所團隊感謝大家響應活動。未來的鄉政推展深盼鄉親支持參與，推動適性建設，將吉安鄉打造為幸福宜居家園。

在主辦單位吉安鄉公所安排下，完成健行活動即可獲得精美實用的國旗包，現場有多項精彩表演活動，水上摩托車隊插上國旗，高速滑行在花蓮溪出海口，展示一系列高難度特技表演，民眾紛紛拿起手機錄下這難得的一幕。花蓮憲兵隊則帶來戰技表演，包括奪刀、過肩摔、徒手碎磚片等等，憲兵俐落的身手博得圍觀民眾滿堂彩。