喑啞女離家失聯「心臟儀器須定時充電」　警代PO臉書找到人

▲員警協助在臉書社群PO妹妹的相片及文章請網友幫忙注意。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東一名女子日前晚間焦急至太麻里分駐所報案，表示自己患有身障的妹妹搭公車外出兩日失聯至今，家屬心急如焚請求警方協尋，員警透過各種管道幫忙，幸好獲得熱心網友協助，奔波百里終於讓姊妹團員。

▲▼經熱心網友通報，果然發現離家女子獨自坐在速食餐廳餐桌旁，報案人潘小姐一眼就認出是自己的妹妹。

太麻里分駐所警員潘志祥、巴鴻瑋接受報案後，通報勤務中心發布各單位協尋。據報案人潘小姐稱自己的妹妹是聾啞人士，患有智、語能障礙，離家原因不明，詢問鄰居得知她搭上鼎東客運往台東市方向，家屬非常憂心，因平時潘小妹的生活起居均有專人照料，且日前才剛動過腦部手術，心臟裝有需要隨時充電的儀器，若不定時檢測充電，恐危及生命安全，員警安撫情緒並告知可PO妹妹的相片及文章在FB社團請網友幫忙注意。

隔日早上約8時許，報案人潘小姐通知警方稱，有位陳姓女網友聯繫她，說在台東市新生路的麥當勞發現失蹤妹妹，警員巴鴻瑋連忙陪同報案人前往查看，果然發現一名女子獨自坐在餐飲桌旁，潘小姐一眼就認出是自己朝思暮想的妹妹，經員警使用紙筆與其溝通安撫情緒後，順利將姊妹倆平安送返家，家屬感激說道：「非常感謝網友與警方鍥而不捨的協助，讓全家人心中的大石得以放下」。

大武分局呼籲民眾，若家中有失智老人或身障人士，可向社會局申請愛心手鍊，手鍊上寫有身分資訊與家屬聯絡方式，遇有走失情形時，便能有利民眾協助或警員查證身分護送返家。