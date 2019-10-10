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台灣漫畫前進「全球最大書展」！鄭問、海洋文學廖鴻基等作品登世界舞台

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▲▼台灣漫畫、文學作品前進德國「法蘭克福書展」，也是全球最大書展」！海洋文學廖鴻基、漫畫家鄭問等作品登世界舞台。（圖／文化部、財團法人台北書展基金會提供）

▲台灣漫畫、文學作品前進德國「法蘭克福書展」，漫畫家鄭問等作品登世界舞台。（圖／文化部、財團法人台北書展基金會提供）

記者林育綾／綜合報導

台灣漫畫、文學作品將前進全球最大書展！由文化部策辦、財團法人台北書展基金會承辦的「2019法蘭克福書展參展活動」即將於10月16日至20日舉行，今年以「台灣：故事之島」為策展核心，向世界展現台灣最迷人的「自然」和「故事」，除了展示精選原創圖書及銷售海外語種的書籍外，並增設「漫畫館」，讓本國漫畫圖像集中向全球展出。

每年10月的德國「法蘭克福書展」是全球第一大書展，不僅是出版業與知識媒體相關最重要的交易市場，也是各國展現文化軟實力的重要舞台。文化部為協助國內出版業者與國際市場接軌，增加台灣創作能量整體能見度，每年在書展現場設置展館，輔導出版業者隨團參展。

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▲▼台灣漫畫、文學作品前進德國「法蘭克福書展」，也是全球最大書展」！海洋文學廖鴻基、漫畫家鄭問等作品登世界舞台。（圖／文化部、財團法人台北書展基金會提供）

▲「台灣館」精選作品，向全球引介海洋文學作家廖鴻基等作品。（圖／文化部、財團法人台北書展基金會提供）

而此屆參展創作者陣容堅強，在文學作家部分，為了呼應策展主題，邀請以獨木舟橫渡南太平洋的夏曼．藍波安，以及長年關注海洋生態保育的廖鴻基，2位台灣當代重要的海洋文學作家，透過不同角度，分享自然書寫中的人文關懷。文化部並特別與文學館合作，從2位作家代表作品《老海人》及《鯨生鯨世》中精選製作試譯手冊，向全球引介2位作家作品。

圖像創作者部分，邀請3位創作風格迴異的作家：常勝、HOM（本名翁瑜鴻）、陳漢玲攜手前往。常勝以奇幻風格、人物立體寫實，屢獲台日漫畫大賞，此次將引介近期以大開本規格製作、厚達400頁作品《九命人》，令人期待。

▲▼台灣漫畫、文學作品前進德國「法蘭克福書展」，也是全球最大書展」！海洋文學廖鴻基、漫畫家鄭問等作品登世界舞台。（圖／文化部、財團法人台北書展基金會提供）

▲漫畫家常勝作品。（圖／文化部、財團法人台北書展基金會提供）

而從網路崛起的HOM，是國內少見長篇全彩漫畫者，作品取材生活經驗與見聞，出道之作《大城小事》反映台灣當下城市文化與人物樣貌，深受讀者喜愛。另外既是漫畫家也是專業Cosplay玩家的陳漢玲，一出道即獲獎，作品兼具少女漫畫美型與少年漫畫風格，此次參展將以其獨特台灣流的漫畫技巧、Cos道具小撇步，跟歐洲漫迷切磋交心。

▲▼台灣漫畫、文學作品前進德國「法蘭克福書展」，也是全球最大書展」！海洋文學廖鴻基、漫畫家鄭問等作品登世界舞台。（圖／文化部、財團法人台北書展基金會提供）

▲漫畫家HOM作品。（圖／文化部、財團法人台北書展基金會提供）

▲▼台灣漫畫、文學作品前進德國「法蘭克福書展」，也是全球最大書展」！海洋文學廖鴻基、漫畫家鄭問等作品登世界舞台。（圖／文化部、財團法人台北書展基金會提供）

▲漫畫家陳漢玲作品。（圖／文化部、財團法人台北書展基金會提供）

展館部分，首度設立「漫畫館」以「台灣漫畫森林」為題，展現台灣漫畫創作風貌的深邃及多元。特闢國寶漫畫家「鄭問大師特展」，展出大師生前經典作品《門神》、《刺客列傳》、《阿鼻劍》、畫集及周邊電玩遊戲，讓觀展者一睹大師獨特畫風。

而「台灣館」呼應整體參展主題，規劃「台灣故事之島書區」，展示2018至2019年出版、訴說台灣美好故事，以及展現自然寫作實力的跨領域好書。另有「推薦作家專區」、「出版社專區」、「台灣精選好書區」、「版權洽談區」「BFT版權推介專區」、「多媒體出版品區」等主題專區，展出國內117家出版社、832本（件）出版品，向國際展現台灣豐碩多元出版成果。
 
除此之外，文化部今年持續補助6名專業版權人隨團參展（包含2名台灣館專業駐館版權人員），並舉辦2場國際版權媒合會議，與加拿大、土耳其、馬來西亞和斯洛伐克等國版權人士進行交流；同時也將舉行2場座談，由台灣資深出版人郝明義董事長，就台灣出版市場現況及台灣漫畫發展進行精闢演說，增加國際人士對台灣圖書與漫畫出版發展有更深層的認識。

▲▼台灣漫畫、文學作品前進德國「法蘭克福書展」，也是全球最大書展」！海洋文學廖鴻基、漫畫家鄭問等作品登世界舞台。（圖／文化部、財團法人台北書展基金會提供）

▲左起：參展作家廖鴻基、財團法人台北書展基金會董事長林訓民、文化部人文及出版司司長陳瑩芳、策展顧問郝明義、漫畫家常勝、漫畫家HOM及漫畫家陳漢玲合影。（圖／文化部提供）

文化部人文及出版司司長陳瑩芳表示，為推動台灣原創圖書行銷國際，強化台灣出版業與國際的實質合作，文化部除推動國際版權行銷計畫及翻譯出版補助外，也持續補助國內專業版權人參與海外書展。

今年更在行政院的支持下，提高文學外譯整體預算，並透過台灣文學館啟動「譯者駐村計畫」，邀請更多翻譯台灣文學的國外譯者來台交流，同時設立「文化內容策進院」，作為連結政府與民間的中介組織，希望以專業完備支持體系，打造跨域合作平台，並以國家隊概念拓展國內外市場通路，積極地和世界共享交流台灣的出版文化。

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