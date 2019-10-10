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吳敦義批蔡英文「不正常酬庸」：獎賞失敗縣市長當大官

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▲▼馬英九、吳敦義、李佳芬出席愛國旗愛國家國慶大會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲馬英九、吳敦義出席愛國旗愛國家國慶大會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席吳敦義10日於「愛國旗、愛國家國慶大典」活動致詞時，首先細數了民進黨政府施政無能導致的問題，他指出蔡英文獎賞失敗的縣、市長、鄉鎮長，分配到做行政院長以及很多國營事業董事長等大官，這都是不正常的酬庸。

吳敦義表示，尤其現在他在國民黨承擔責任，更感謝大家，只要愛護國旗、愛中華民國的人就會支持中華民國。

他強調，國父孫中山先生推翻滿清，締造了民治、民享的民主共和國，是一個非常大的革命成功的民主經驗，到台灣以後，推行耕者有其田、基本教育、民主法治選舉，才能締造一個三民主義在台灣兌現的奇蹟，可惜國民黨兩度失去政權，第一度是民國八十九年，選了一個民進黨貪污坐牢的總統，現在還趴趴走；第二度則是選了一個沒有能力的總統，讓社會治安出現問題。

吳敦義指出，蔡英文聲稱這次拿到亞洲四小龍經濟第一名，是因為美中產生衝突，加上香港反送中運動，因此很多台商回台投資，但是真正投資數字絕對沒有蔡英文女士所講的，膨風講投資幾千億，根本還沒有實現的佔絕大多數，卻列入可能的數字，香港、新加坡下滑，所以自稱亞洲四小龍最好。

話鋒一轉，吳敦義也拿自己當副總統時的政績為例指出，比經濟，要說前總統馬英九執政八年，在民國98年金融危機、八八水災後，勵精圖治，民國99年達到10.76%，四十八年最高經濟成長率，反觀蔡英文現在仍在保一保二，「警政署有保七總隊，她只是保一保二總隊，甚至不一定有保二。」

另外，吳敦義針對國民黨要重返執政也提出三點強調，第一、要拚經濟，讓台灣有繁榮均富的經濟才行。第二、要有廉能且有效率的政府。蔡英文都是獎賞失敗的縣、市長、鄉鎮長，分配到做行政院長以及很多國營事業董事長等大官，這種是不正常的酬庸。第三、兩岸一定要和平穩定發展。但是蔡英文政府致使兩岸僵持對峙，還出口說我們的國際空間縮小了。

吳敦義說，馬英九任內二十幾個邦交國只掉一個甘比亞，我們除了邦交國穩固以外，在馬政府第一任期內，護照免簽國包括美國、歐洲等國，淨增了110國。這就是中華民國的國家名譽、榮譽，在全世界得到肯定，拿中華民國護照可以免簽證，不是省兩、三千元簽證費問題，而是對於中華民國國民光榮、禮貌的事情。

最後，吳敦義還呼籲，現在政府經濟不夠好、兩岸不安定、國際日益萎縮、社會治安不佳，讓這樣的政府下架是他們唯一的選擇與目標！懇請大家把明年1月11日總統選舉寶貴的三張選票投給國民黨！總統票投韓國瑜，立委要選國民黨籍，政黨票投國民黨，讓國民黨在立法院113席達到60席，只有如此，總統當選就職後，立法院才能支持正確的主張，讓中華民國繼續上升、繁榮、安定、兩岸和平穩定。

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