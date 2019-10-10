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美籍華僑參加國慶晚會迷途　支援警力及時協助找回失聯團員

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▲美籍華僑董姓女子9日返台參加國慶晚會，會後因人潮眾多走散，警方及時幫她找到團員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲美籍華僑董姓女子9日返台參加國慶晚會，會後因人潮眾多走散，警方及時幫她找到團員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

一名美籍華僑董姓女子9日參加在桃園舉行的國慶晚會，會後因人潮眾多不慎迷途，與原有團員走失，因董女的手機故障無法與團員聯繫，焦急的在桃園高站前徘徊不去，支援交通疏導的桃園警分局員警主動詢問，迅速地找到旅行團導遊，董女順利回到下榻旅館，董女對警方熱忱服務感動不已。

美國華僑董小姐9日晚間參加在桃園市中壢區青埔地區的國慶晚會，會後卻不慎與同行團員走散，因人潮眾多也對該地區不熟，手機又偏偏故障無法與團員聯繫，董女在高鐵桃園站附近走來走去，急著想找到失散團員。

▲美籍華僑董姓女子9日返台參加國慶晚會，會後走失迷途，支援的警方及時協助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲美籍華僑董姓女子9日返台參加國慶晚會，會後走失迷途，支援的警方及時協助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

在國慶晚會現場負責疏導交通的桃園警分局員警，見董女一臉焦急上前詢問，董女說，晚會結束後離場時，被人潮沖散，眼看四周都不見團員，急著要打手機尋找，剛好手機突然故障無法使用，讓她急得不知該如何處理，只好在高鐵桃園站周邊四處找尋團員。

員警透過電話聯絡上旅行團導遊，確認旅行團還未離開會場，讓董小姐得以順利跟上旅行團回到下榻旅館，董女感謝警方及時協助，這次返台參加雙十國慶，留下非常好的印象。

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