影／李佳芬：重新擦亮中華民國招牌！「莫忘世上苦人多」應成國家價值

記者羅婉庭／台北報導



高雄市長韓國瑜夫人李佳芬10日出席「愛國旗、愛國家國慶大會」，雖然遲到將近一個小時、錯過馬英九、吳敦義，她的致詞仍重新安排，她開場就表示，「我們要找回國家、，讓中華民國的招牌重新擦亮，韓國瑜常說的「莫忘世上苦人多」，這句話應該成為中華民國重要價值。

▲李佳芬出席「愛國旗、愛國家國慶大會」。（圖／記者屠惠剛攝）

李佳芬致詞表示，在高雄很多人看到國旗，眼淚就掉下來，要以這國家為傲，更要知道國家未來發展的重心。韓國瑜參選總統的過程中，她有時候會忘記韓國瑜在選總統，而是比較在意跟所有朋友在走對的道路，讓台灣經濟重新站起來、讓老人能安養、讓年輕人得到好的教育做好，讓年輕一代更有能力，走的路更寬廣、更國際化。

李佳芬說，韓國瑜不斷的說「莫忘世上苦人多」，這句話應該成為中華民國重要價值，努力賺錢共同負擔社會責任，不希望看到台灣的角落還有暗自哭泣的家庭，「我相信我們選擇一條對的道路」，這條道路辛苦，相信能夠堅持，所有好朋友抱持光明正向的能量往前走，她也謝謝台下觀眾陪韓國瑜走這條對的路。

她也說，小時候都說光輝十月，今年真的可以看到光輝十月，從北到南、東到西，都可以看到美麗的國旗飄揚。

李佳芬致詞結束後，大會播放了一段韓國瑜是先錄製的影片，韓國瑜在影片中表示，中華民國的確是風雨飄搖，台灣的前途、人民、下一代通通充滿憂患與危機意識，熱愛中華民國、中華文化與民主自由，以及永遠保持一顆善良的心，莫忘世上苦人多，是他這次參選總統的最高中心價值，相信所有好朋友，跟他的心都是一樣，一定要讓國家更富強，台灣經濟發展更好，一定要讓下一代年輕朋友，有光明璀璨的前途。