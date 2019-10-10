北京被布拉格甩掉「姊妹市」　陸外交部：早日認錯糾正！

▲布拉格市長賀吉普（Zdeněk Hřib）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡紹堅／綜合報導

捷克首都布拉格市7日解除與北京市的「姊妹市」關係。對此，大陸外交部發言人耿爽10日表示，捷克布拉格市新一屆市政當局主要官員等人，屢屢在台灣、涉藏等涉及中方核心利益的重大問題上採取錯誤行動並發表不當言論，造成了惡劣影響，「希望布拉格市政當局早日認識並且糾正錯誤，為雙方恢復交往與合作創造條件。」

耿爽指出，捷克布拉格市新一屆市政當局主要官員等人，自從2018年11月以來，無視國際關係基本準則和國際社會共識，不顧中方的嚴正立場和強烈反對，屢屢在台灣、涉藏等涉及中方核心利益的重大問題上採取錯誤行動並發表不當言論，粗暴干涉中國內政和公然挑戰同北京市的友城關係，嚴重破壞了兩市開展交往的政治前提和基礎，造成了惡劣影響。

▼大陸外交部發言人耿爽。（圖／達志影像／美聯社）

耿爽提到，鑑此北京市已經宣布解除與布拉格市的友城關係，暫停雙方一切的官方往來，「中方同時也注意到，包括澤曼總統等政要在內的捷克各界有識之士，已經對布拉格市政當局的錯誤行徑提出了譴責。」

耿爽強調，推動中捷戰略夥伴關係在相互尊重、平等互利的基礎上不斷向前發展，符合雙方利益，「我們希望布拉格市政當局早日認識並且糾正錯誤，為雙方恢復交往與合作創造條件。」

布拉格市長賀吉普（Zdeněk Hřib）上任以來，就表示要刪除姐妹市協定中的「一中條款」，也多次向北京方面交涉，卻得不到任何回應，因此市政會議決議在7日解除與北京的姐妹市關係。為此，中國大陸半年來接連取消了布拉格愛樂樂團（Prague Philharmonia）、布拉克弦樂四重奏（Pražák Quartet）在內4個捷克表演團隊在大陸的巡迴演出行程。

▼賀吉普拜會台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▼總統蔡英文接見賀吉普。（圖／翻攝蔡英文臉書）