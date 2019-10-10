快筆記／節能家電貨物稅退款何時拿到？　國稅局教你3方式查詢

▲節能家電最高退2000元貨物稅，3種方式查詢退稅款進度。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

自今（108）年6月15日起民眾購買能源效率第1級或第2級之新電冰箱、新冷暖氣機及新除濕機非供銷售且無退換貨者，每台最高可享2,000元退還減徵貨物稅，為期2年。

根據統計，全台至10月6日止，已經有47萬台家電受理退稅申請，核退金額達到7.8億元。民眾關心的是，除了如何申請退稅之外，還有何時可以拿到退稅款。北區國稅局表示，如果已經向國稅局提出申請退還貨物稅的民眾，想要查詢辦理的近吐，除了電話查詢之外，還可以到「財政部稅務入口網首頁／熱門連結（或稅務資訊）／購買節能電器退還減徵貨物稅專區／消費者進度查詢」，查詢退稅款。（網址：https://www.etax.nat.gov.tw/etwmain/front/ETW118W/VIEW/1212 ）

請繼續往下閱讀...

國稅局表示，可以在提供的網址上，採取三種方式查詢，選擇方式後，依欄位填入資訊，並輸入圖片驗證碼後，就可以點選「送出查詢」就可以掌握退稅進度和退稅款入帳的時間。

一，憑證查詢，如透過自然人憑證、已經註冊的健保卡、或工商憑證，依照上述的方式查詢。

二，利用連絡電話、身分證字號或者營業人以及機器號碼或產品製造號碼查詢。

三，準備收件號碼與身分證字號或營業人統一編號查詢。

國稅局表示，透過線上查詢的方式，就可以突破國稅局上班時間限制，隨時掌握退稅的進度和退稅款入帳的時間。

▼節能家電退貨物稅。（圖／記者吳靜君攝）

