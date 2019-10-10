把握連假好天氣出遊！　下週一「北東驟降5°C」轉濕涼

▲下周就要變天了，快把握好天氣出去走走。（圖／ETtoday資料圖）

記者胡順惠／台北報導

國慶4天連假都是晴朗好天氣，適合外出走走！中央氣象局預報員官欣平表示，全台各地高溫都有29度以上，中南部要注意日夜溫差可達10度左右，北台灣的穩定天氣到14日開始出現變化，北部、東北部出現短暫陣雨，15日降溫明顯，會從最近高溫29至31度，降至26至27度；中南部溫度、降雨都沒有明顯影響，山區留意午後雷陣雨。

官欣平表示，國慶連假天氣狀況都差不多，要到下周一才會出現明顯變化，逐漸受到東北風影響，15、16日東北風增強，大台北、東北部高溫會降至26至27度左右，感受上稍微偏涼，迎風面的東北部、基隆北海岸將出現短暫陣雨；中南部天氣型態都不會有太大改變，國慶連假以山區短暫雷陣雨為主，下周也是午後雷陣雨。

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▲國慶連假天氣穩定晴朗。（圖／氣象局）

第19號颱風「哈吉貝」（Hagibis）正朝日本關東方向前進，對台灣沒有直接影響。據中央氣象局14時最新資料，哈吉貝近中心最大風速每秒55公尺，七級風半徑350公里，正在鵝鑾鼻東北東方1940公里海面上，以每小時21公里速度向北北西前進。

官欣平表示，哈吉貝為今年西北太平洋最強颱風，11日下半天到12日對日本影響最大，目前朝西北方向前進，到日本後又會轉東北方，從關西延伸到關東都會受到影響，不過環境不利發展，強度發展有限，可能維持或減弱，但仍會以中度颱風層級影響日本，本州地區都要特別留意，建議要前往日本的民眾要特別留意相關航班資訊。

▲▼哈吉貝轉中颱撲日。（圖／翻攝翻攝自NASA、中央氣象局）

氣象局提醒，各地天氣大致都是穩定的，僅清晨南部地區，午後中南部山區或近山區有局部短暫陣雨，花東雲量偶爾偏多，有零星短暫雨；白天高溫大致30度上下，夜間約20至22度，日夜溫差偏大，小心著涼。受到哈吉貝颱風的影響，基隆北海岸、東半部、恆春半島及馬祖有長浪發生的機率，提醒大家天氣雖然良好，到海邊活動仍不要輕忽大自然的力量。

另外，氣象局說，下週一（14日）開始東北風增強，迎風面北部東半部天氣轉為不穩定，有局部短暫雨，中南部則以山區午後雷陣雨為主，屆時氣溫也有稍轉涼之感。

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