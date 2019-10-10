　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

把握連假好天氣出遊！　下週一「北東驟降5°C」轉濕涼

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼下雨天,行人,撐傘,躲雨,降雨,午後熱對流,午後雷陣雨。（圖／記者季相儒攝）

▲下周就要變天了，快把握好天氣出去走走。（圖／ETtoday資料圖）

記者胡順惠／台北報導

國慶4天連假都是晴朗好天氣，適合外出走走！中央氣象局預報員官欣平表示，全台各地高溫都有29度以上，中南部要注意日夜溫差可達10度左右，北台灣的穩定天氣到14日開始出現變化，北部、東北部出現短暫陣雨，15日降溫明顯，會從最近高溫29至31度，降至26至27度；中南部溫度、降雨都沒有明顯影響，山區留意午後雷陣雨。

官欣平表示，國慶連假天氣狀況都差不多，要到下周一才會出現明顯變化，逐漸受到東北風影響，15、16日東北風增強，大台北、東北部高溫會降至26至27度左右，感受上稍微偏涼，迎風面的東北部、基隆北海岸將出現短暫陣雨；中南部天氣型態都不會有太大改變，國慶連假以山區短暫雷陣雨為主，下周也是午後雷陣雨。

請繼續往下閱讀...

▲▼國慶連假天氣穩定晴朗。（圖／氣象局）

▲國慶連假天氣穩定晴朗。（圖／氣象局）

第19號颱風「哈吉貝」（Hagibis）正朝日本關東方向前進，對台灣沒有直接影響。據中央氣象局14時最新資料，哈吉貝近中心最大風速每秒55公尺，七級風半徑350公里，正在鵝鑾鼻東北東方1940公里海面上，以每小時21公里速度向北北西前進。

官欣平表示，哈吉貝為今年西北太平洋最強颱風，11日下半天到12日對日本影響最大，目前朝西北方向前進，到日本後又會轉東北方，從關西延伸到關東都會受到影響，不過環境不利發展，強度發展有限，可能維持或減弱，但仍會以中度颱風層級影響日本，本州地區都要特別留意，建議要前往日本的民眾要特別留意相關航班資訊。

▲▼今年第19號颱風哈吉貝。（圖／翻攝自NASA）

▲▼哈吉貝轉中颱撲日。（圖／翻攝翻攝自NASA、中央氣象局）

▲▼北台下周濕涼變天「降5℃」！巨眼哈吉貝24小時踩煞車　恐轉中颱撲日。（圖／翻攝NOAA、NAVY、中央氣象局）

氣象局提醒，各地天氣大致都是穩定的，僅清晨南部地區，午後中南部山區或近山區有局部短暫陣雨，花東雲量偶爾偏多，有零星短暫雨；白天高溫大致30度上下，夜間約20至22度，日夜溫差偏大，小心著涼。受到哈吉貝颱風的影響，基隆北海岸、東半部、恆春半島及馬祖有長浪發生的機率，提醒大家天氣雖然良好，到海邊活動仍不要輕忽大自然的力量。

另外，氣象局說，下週一（14日）開始東北風增強，迎風面北部東半部天氣轉為不穩定，有局部短暫雨，中南部則以山區午後雷陣雨為主，屆時氣溫也有稍轉涼之感。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

ET快訊
43歲女星嫁小18歲富少老公！「5個球場大」地產曝光
「志玲老公」AKIRA婚後首次台灣公開亮相！遇觀眾嗆韓國瑜尷
早餐放副駕「一個坑洞掉地板」！駕駛低頭撿…輾斃20歲女騎士
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

交通部資料有落差！台東松楓橋被列危橋　縣府：無危險請安心

台灣漫畫前進「全球最大書展」！鄭問、海洋文學廖鴻基等作品登世界舞台

同事小四兒太皮！「被罰寫300遍」媽激動喊過當　他好奇問算多嗎…網吵翻

把握連假好天氣出遊！　下週一「北東驟降5°C」轉濕涼

連假第2天國道避「6地雷路段」　國5頭城－坪林狂塞7hrs

衛武營開館週年慶4天活動起跑！戶外音樂會、市集、樹洞電影院免費參加

他好奇臭豆腐「炸的VS清蒸」哪種好吃！鄉民曝前者本體　大推麻辣+冬粉超爽

夢幻版東方快車！用天鵝絨重現的倫敦地鐵1967 Stock　細節美得冒泡

門牌「111」藏彩蛋！韓粉自製影片慶雙十　老少揮舞國旗感動網友　

等了2年！壽山動物園終於盼到侏儒河馬「圓寶」　國慶日收涎萌翻

澳洲養眼消防員月曆搶先曝光　八塊肌＋萌犬陪你療癒一整年

李敏鎬接信、握手全都來～　機場遇粉絲包圍..歐巴害羞低頭

北京店「火箭隊被消失」剩姚明球衣　五星旗插滿...NBA挺港：願承擔後果

同學你哪位？陌生人共乘校車下課　超無違和融入...網歪笑：都是小孩

馬文君質詢被說「胡扯」怒拍桌 蘇貞昌動怒回嗆：降低立法院水準

離奇！41歲男遇臨檢酒測突昏倒　送醫不治...家屬質疑警執法過當

李榮浩攜12位學員登鳥巢唱《年少有為》　網狂轟：根本車禍現場

15元爆漿泡芙、免費咖啡喝到飽！新竹「豐蛋糕」插旗桃園

手推車逆襲！機車阿伯「90度大轉」　秒加速飛騎進海...安檢人員跳海救人

《好聲音》冠軍選手唱《浮誇》大走音　網轟：陳奕迅聽到會哭吧！

交通部資料有落差！台東松楓橋被列危橋　縣府：無危險請安心

台灣漫畫前進「全球最大書展」！鄭問、海洋文學廖鴻基等作品登世界舞台

同事小四兒太皮！「被罰寫300遍」媽激動喊過當　他好奇問算多嗎…網吵翻

把握連假好天氣出遊！　下週一「北東驟降5°C」轉濕涼

連假第2天國道避「6地雷路段」　國5頭城－坪林狂塞7hrs

衛武營開館週年慶4天活動起跑！戶外音樂會、市集、樹洞電影院免費參加

他好奇臭豆腐「炸的VS清蒸」哪種好吃！鄉民曝前者本體　大推麻辣+冬粉超爽

夢幻版東方快車！用天鵝絨重現的倫敦地鐵1967 Stock　細節美得冒泡

門牌「111」藏彩蛋！韓粉自製影片慶雙十　老少揮舞國旗感動網友　

等了2年！壽山動物園終於盼到侏儒河馬「圓寶」　國慶日收涎萌翻

把北極列入人生清單　躺在獨立帳篷冰屋欣賞絕美極光

水泥地蹦出「止滑功能」！黑狗兄憨臉搖尾...爸氣炸：把你三杯

韓國瑜「有必要拿槍捍衛主權」　柯文哲：這不是廢話嗎？

金老佛爺「進場維修豬鼻」　動刀2週…術後照模樣曝光！

國慶煙火「卡錯位」狂吸重金屬！「7種助燃毒氣」狂炸42分鍾

「水行俠」傑森摩莫亞站上聯合國總部！　捍衛環境演講：為了這星球而戰

看價錢、地段外部條件買房　專家：4大必備「內建」決定轉手難易度

運將平溪空地迴轉...秒遭擋車討300！他傻眼拒付　天燈業者嗆：不付不准走

人家也想握手手...　吃醋喵皇「1掌打飛」討摸貴賓！

交通部資料有落差！台東松楓橋被列危橋　縣府：無危險請安心

悄悄進入前女友家...看她只穿內褲躺床 渣男硬上「瘋狂衝刺」：原諒一次

生活熱門新聞

清晨叫熊貓！她多訂1碗　外送員暖哭

掰了台灣女友！他娶越配曝幸福現況...老婆正翻

「1500元枕套變金鍊」她一取貨慘哭

北台將變天降5℃！哈吉貝恐轉中颱

好市多「冰淇淋499元」她讚超濃郁

連假高乘載！他放大絕蒙混　結局QQ網笑炸

娶烏克蘭老婆超爽！刺青哥曬女兒被推爆

國五「路段紫爆」時速20km…明恐塞11小時

翻LINE通話紀錄　她抓包「男友夜聊妹子」

網怨台灣性交易太貴　館長：合法絕對開一間

台中哥叫Uber　來了特斯拉Model X

連假首日最塞！國5估狂塞11hrs

雲林街道直掛國旗　民眾傻眼糾錯

機師偷吃空姐　1年後劇情神反轉

更多熱門

相關新聞

今年超級颱風！哈吉貝持續60個小時

今年第19號颱風哈吉貝已經持續逾60個小時，威力持續上升，最大風速達到每秒55公尺，幾乎等於5級颶風，被外媒稱為「今年持續最久的超級颱風」。強颱哈吉貝將於本週末侵襲日本，12日兩場橄欖球世界杯比賽也因安全問題取消。

國慶煙火秀「從南向北看」最美！

國5紫爆超塞！下午避開4地雷路段

哈吉貝重整增強成西太「風王」

1張圖秒懂國慶連假空氣品質

關鍵字：

國慶連假國慶天氣天氣氣象氣象雲中央氣象局哈吉貝

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

清秀妹東區脫褲！起身腳下多一顆噁吐網

合照比OK手勢　環球影城員工開除

抓到《黑澀會》害人妹！鬼鬼16歲被她媽飆罵

晨翔爆熱戀大2歲甜美女神！

清晨叫熊貓！她多訂1碗　外送員暖哭

韓國瑜激情演說　 巨幅國旗突崩落

21歲正妹「瞳孔照出倒影」！男粉Google街景找到她家

狗凌晨守房門！她卻心寒：我養的

「戒指+頭髮」秒知未來生男生女　網友都說毛

掰了台灣女友！他娶越配曝幸福現況...老婆正翻

虎科大畢業生出遊遭輾斃！爸癱軟求認屍

36H巨球阿拉蕾！全光單穿牛仔吊胸上2點險走光

淫媒花名冊瘋傳！驚見「八點檔一姐」陪睡1次30萬

「1500元枕套變金鍊」她一取貨慘哭

愛上綠茶婊校花！高中肥宅「1年神復仇」她倒貼下場慘

更多

最夯影音

更多
澳洲養眼消防員月曆搶先曝光　八塊肌＋萌犬陪你療癒一整年

澳洲養眼消防員月曆搶先曝光　八塊肌＋萌犬陪你療癒一整年
李敏鎬接信、握手全都來～　機場遇粉絲包圍..歐巴害羞低頭

李敏鎬接信、握手全都來～　機場遇粉絲包圍..歐巴害羞低頭

北京店「火箭隊被消失」剩姚明球衣　五星旗插滿...NBA挺港：願承擔後果

北京店「火箭隊被消失」剩姚明球衣　五星旗插滿...NBA挺港：願承擔後果

同學你哪位？陌生人共乘校車下課　超無違和融入...網歪笑：都是小孩

同學你哪位？陌生人共乘校車下課　超無違和融入...網歪笑：都是小孩

馬文君質詢被說「胡扯」怒拍桌 蘇貞昌動怒回嗆：降低立法院水準

馬文君質詢被說「胡扯」怒拍桌 蘇貞昌動怒回嗆：降低立法院水準

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面