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《華爾街日報》評火箭隊挺港風波：NBA破壞向中國「道歉儀式」

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▲NBA主席席爾瓦，勇士杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲《華爾街日報》認為，NBA破壞了向中國道歉的儀式，圖為NBA總裁席佛（Adam Silver）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

休士頓火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）聲援香港的風波持續延燒，《華爾街日報》（Wall Street Journal）昨（9日）評論，以前各國企業如果「傷害中國人民感情」，都會讓步、道歉。但是，NBA的強大影響力引發美國國內關注，他們迅速意識到不能輕易低頭，因此破壞了「道歉儀式」，讓風波越演越烈。

評論中提到，外國企業如果觸及敏感政治話題，「傷害中國人民情感」時，往往都會按照規矩，在社群媒體上道歉，尋求和解，高層主管甚至會為此親自出馬。但是，NBA擁有舉足輕重的影響力，讓平時較少關注亞洲政治的美國人民也注意到，他們因此迅速發覺不能低頭讓步。

▲火箭總管莫雷將獲得續約。 (圖／達志影像／美聯社)

▲火箭總管莫雷的發言引發軒然大波。（圖／達志影像／美聯社）

根據《華爾街日報》，富特集團（Foote Group）駐上海負責公關事務主管利西奧（Philip Lisio）表示，發生類似事件時，應該要持續與中國政府官員對話，尋求達成協議。上海公關公司AsiaMedia總經理克蘭利（Patrick Cranley）說，「懺悔，你將獲得寬大對待。不懺悔，你會受到嚴厲對待。這是中國化解衝突文化的一環。」

德國智庫墨卡托中國研究中心（MERICS）助理研究員馬曉月（Mareike Ohlberg）認為，一旦北京針對特定企業，就不會留給對方改變命運的選擇，「我想告訴企業的是，這實際上與你無關。這攸關更重大的問題。你只是不幸被選上。」

▲▼耿爽。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國網友不願接受NBA的聲明，揚言抵制，圖為中國外交部發言人耿爽。（圖／達志影像／美聯社）。

根據《中央社》報導，中國外交部發言人耿爽8日在例行記者會表示，NBA「清楚知道應該怎麼說，怎麼做。」美國總統川普則保持觀望態度，「他們必須解決自己的處境。」

洛杉磯湖人隊（Los Angeles Lakers）與布魯克林籃網（Brooklyn Nets）原本預定今晚要在上海舉行熱身賽，但是當地轉播單位紛紛取消，贊助廠商也決定撤資，就連球員與球迷的見面會以及記者會也被取消。

►NBA總裁表態挺火箭隊總管莫雷　陸網友不領情：滾出中國吧！
 

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