土耳其「和平之春」出兵敘利亞　美：千名IS囚犯恐趁亂逃獄

▲土耳其9日出兵敘利亞。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

土耳其9日發起「和平之春」（Operation Peace Spring）進軍敘利亞，除了讓當地居民陷入戰火外，美國政府擔心，數千名被關押在監獄裡的IS武裝分子會趁機逃獄。五角大廈高級官員表示，土耳其嚴重打擊庫德族率領的敘利亞民主力量（SDF）對抗IS的行動。

長久以來，美國官員就一直警告敘利亞，這些關押1萬1000名左右IS武裝份子的「臨時監獄」，很容易受到敵方攻擊。隨著土耳其軍隊逼近，SDF防衛隊也被調派至前線，臨時監獄的看守將出現漏洞，不排除會有敵人藉機攻擊，或是囚犯趁亂逃跑。一名知情的國會助理向CNN表示，現在情況很糟，SDF的防衛隊專注於對付土耳其，儘管美國總統川普日前曾表示，IS重罪犯都已經移往他處，但仍隱藏著巨大風險。

▲美國警告此舉恐讓大量IS囚犯越獄。（圖／達志影像／美聯社）



土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在當地時間10日下午4時10分（台北時間晚間9時10分）在推特上宣布，土耳其軍隊和敘利亞國民軍一同，對盤據敘北的「達伊沙」、庫德族人民保衛軍（YPG）和庫德工人黨（PKK）展開軍事行動，代號「和平之泉」。與美國合作打擊IS的SDF防衛隊，就隸屬於庫德族人民保衛軍（YPG）。

美國務院反恐協調員薩萊斯（Nathan Sales）警告，該地的不穩定，恐怕會讓越獄事件爆發，「過去幾個月裡，已經有多起逃獄未遂事件發生，儘管到現在還沒有囚犯真的越獄成功，但不保證這樣的『運氣』能持續下去。」

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