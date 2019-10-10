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NBA總裁最後關頭神隱　上海賽「媒體採訪環節」取消

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▲▼NBA中國賽,NBA上海賽,湖人,籃網。（圖／記者陳政錄攝）

▲NBA中國賽上海站原訂舉辦記者會現場。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／上海報導

美國職籃NBA中國賽—上海站今（10日）晚上7點30分開打，NBA總裁肖華（Adam Silver）原定出席6點賽前記者會，發言備受關注，但受火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）「推特撐香港」事件延燒未止影響，稍早NBA中國官方宣布取消所有「媒體採訪環節」。

經《ETtoday新聞雲》記者向NBA中國官方確認，所謂的取消「媒體採訪環節」，代表包括賽前記者會、賽後記者會均取消，只剩下「比賽本身」而已，意即Adam Silver並不會現身對媒體發言。

▲▼NBA中國賽,NBA上海賽,湖人,籃網。（圖／記者陳政錄攝）

▲湖人隊進場練習。（圖／記者陳政錄攝）

根據通知媒體訊息內容，NBA官方指出，今晚「布魯克林籃網對陣洛杉磯湖人的比賽不會安排媒體採訪環節。」

據了解，日前火箭隊總管莫雷在推特發文「撐香港」，引發大陸當局和網友不滿，導致央視、騰訊等暫停轉播，贊助商終止合作，NBA總裁肖華（Adam Silver）表態支持雇員言論自由，也被視為「不當表態」，導致原定8、9日於上海舉行的湖人、籃網兩隊NBA Cares、球隊公開訓練、賽前記者會、球迷之夜等活動均被宣告取消。

▲▼NBA主席希爾瓦。（圖／達志影像／美聯社）

▲NBA主席Silver。（圖／達志影像／美聯社）

目前，肖華已在8日晚上抵達上海，並表態此行目的是「尋求中方理解」，原本預計出席今晚的賽前記者會，但最後宣布取消。

另據《ETtoday新聞雲》記者實地前往比賽場地—上海梅賽德斯奔馳文化中心，除場外贊助商攤位均已拆除，也已有不少球迷聚集在外等候，但他們除了追星，也戴著五星旗揮舞、身貼五星旗貼紙表達訴求。

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