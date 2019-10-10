影／修路沒站牌硬要下車！老翁氣炸拿「保溫瓶」猛砸司機頭　現場鮮血四濺

記者邱茀濱／綜合報導

浙江嵊州日前一名老翁坐公車時，因不滿司機不讓他在沒有站牌的地點下車，雙方一度起了口角，期間還在車輛行進中扭打，最後他一氣之下竟拿起保溫瓶就往對方頭部猛砸，致司機頭破血流，現場鮮血四濺，最後才被一旁的乘客拉開制止。目前，老翁已被警方刑事拘留。

▲老翁不滿司機不讓他在沒有站牌的地點下車，一氣之下拿保溫瓶往對方頭上砸。（圖／翻攝《新京報》我們視頻截圖，下同）



綜合陸媒報導，這班公車4日由嵊州開往紹興溫泉城時，途中會經過兩個站點，但近期因為修路的關係，導致第一個站暫時關閉，而這名老翁則不滿司機不讓他下車，就憤而拿起保溫瓶往對方頭上砸。

據車上的監視器顯示，這名身穿白襯衫的老翁起初坐在司機正後方，雙方為了站點起了爭執，不料他越講越氣，竟跑到駕駛座拿起手上的保溫瓶，二話不說往對方頭部猛敲，兩人拉扯了一陣子，才被旁邊的乘客拉開。而司機則被打致頭破血流，連鼻樑也不幸被敲中，血跡佈滿了車廂。

影片曝光後，許多網友認為其他乘客都在看戲，紛紛留言批評「乘客都是透明人嗎」、「其他乘客是癡呆了，還是已經X了，那麼久才有人過來幫忙」；還有人表示「現在的瘋子越來越多」、「老而無德，不配尊重」、「倚老賣老」、「壞人老了，還是個老壞人」。

►刷一整排愛心，刷一整排美麗～