快筆記／節能家電退最高2千元貨物稅47萬台已受惠　網路申請5步驟搞定

▲購買節能家電申請貨物稅退稅最高2000元，國稅局教你線上申請5步驟就可以搞定。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部北區國稅局表示，自今年6月15日民眾購買能源效率第1級、第2級的新電冰箱、新冷氣機、及新除濕機等非供銷售、無退換貨者，可以享受最高2000元貨物稅退稅，至目前為止（10月6日）全台已經有47萬台節能家電已經完成退稅、核退金額已經達7.8億元。

民眾都知道，線上申請退稅是最快速的，且相關附件不用紙本補寄就可以上傳至網路。

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南區國稅局表示，如果要申請線上申請，只要準備好憑證，（自然人憑證或者已經申請好的健保卡、營利事業的工商憑證或者組織團體的工商憑證任一）電器產品資訊及金融機構的存款帳戶，完成下列五步驟，就可以完成線上、網路的申請程序。

步驟一：上財政部的「購買節能電器退還減徵貨物稅」專區，使用憑證登錄。

步驟二：選擇退稅方式，並且填寫通訊地址。

步驟三：填寫購買憑證，像是統一發票或收據的資訊

步驟四：填寫產品資訊。

步驟五：取得紙本發票或收據者，直接夾帶該憑證的檔案影像上傳，按下「申請退稅」就完成申請；取得雲端發票或者電子發票證明聯者，則是直接按下「申請退稅」即可。

不過，南區國稅局提醒，因為線上申請的話，夾帶檔案大小不可以超過4MB，所以附檔名要是常見的影像或者文件的檔案格式，例如doc、docx、xls、xlsx、odt、ods、pdf、jpg、png、tif及gif檔。透過上述的5步驟，民眾就可以在家完成退稅程序，免出門就可以退稅款輕鬆入袋。