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衛武營開館週年慶4天活動起跑！戶外音樂會、市集、樹洞電影院免費參加

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▲▼ 衛武營開館週年慶4天活動起跑！戶外音樂會、市集、樹洞電影院免費參加（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

▲衛武營開館週年慶吸引大批民眾，藝術總監簡文彬敲響鑼聲，宣告4天活動正式起跑！（圖／衛武營國家藝術文化中心提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

衛武營國家藝術文化中心即將在10月13日迎接開館1週年，特別在連假期間規劃一連串慶祝活動，與民眾分享喜悅，今（10/10）上午藝術總監簡文彬敲響鑼聲，宣告4天活動正式起跑！其中開放4座廳院、合計萬席座位的9場表演節目，不到1小時就已被索票完畢；另還有戶外音樂會、市集、樹洞電影院等，皆開放民眾免費參加。

衛武營比照國際場館常進行的「Open House」活動，今年開館1週年慶，再度開放4座廳院大門，安排7檔共9場節目或彩排，讓民眾免費索票入場欣賞，今（10）日上午8時就有民眾到場排隊等待，11時正式開放後，不到1個鐘頭就被索票完畢，反應十分熱烈。

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▲▼ 衛武營開館週年慶4天活動起跑！戶外音樂會、市集、樹洞電影院免費參加（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

▲上午8時就有民眾到場排隊等待，不到1個鐘頭就被索票完畢，反應十分熱烈。

其他的慶生方式也很「非典型」，10日晚間「眾人的搖擺」戶外音樂派對，邀請告五人、蔡旻佑、9m88等卡司接力開唱，打破藝術與流行的界線，成為「巨大遊樂場」。

另外衛武營十分受歡迎的「榕樹廣場」，也將推出受到好評的「樹洞電影院」週年慶特別場，放映時間於10月11日至13日，下午3:30與晚上8:00（10月13日僅下午3:30場次）共5場，播放電影包括《貝禮一家》、《曼菲》、《紅盒子》、《髮膠明星夢》、《小偷家族》，民眾可以在衛武營樹洞廣場舒服的躺椅上，一同徜徉螢幕上的夢幻世界。

▲「樹洞電影院」重出江湖，將有週年慶特別場。

▲民眾可以在衛武營樹洞廣場舒服的躺椅上，一同徜徉螢幕上的夢幻世界。

同時從10日至13日連續4天，每日下午3時至晚上9時，將在草坪區舉行「戶外黃昏市集」。衛武營和「邊緣工事」合作，推出在地小吃與穿梭市集間的限定版驚喜；更力邀FOCA福爾摩沙馬戲團、紅鼻子馬戲團、萌世代3組團隊，在市集進行演出。

▲▼ 衛武營開館週年慶4天活動起跑！戶外音樂會、市集、樹洞電影院免費參加（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

▲衛武營藝術總監簡文彬（左2）。

衛武營藝術總監簡文彬表示，新生的衛武營憑藉著無比的勇氣，在營運團隊的努力和眾人的陪伴下，從場館軟硬體到節目規劃，扭轉過往一般人對劇院「高高在上」的印象，成為許多人日常生活密不可分的公共空間，對於許多人來說，衛武營的很多舉動是很「叛逆」的，這叛逆的背後是「勇氣」的基因，勇於去做才會成就不同視野跟格局，雖然還有很多不足，但也才有機會走到現在，成為大家眼前的「眾人的藝術中心」。

更多衛武營開幕1週年相關活動資訊，可上衛武營官方網站查詢。

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