　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不分區排首位黨內雜音多　吳敦義鬆口：絕不會排第一名

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼馬英九、吳敦義、李佳芬出席愛國旗愛國家國慶大會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳敦義、馬英九出席愛國旗愛國家國慶大會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對國民黨內頻傳黨主席吳敦義計畫將自己列入不分區立委名單第一位，吳敦義10日表示，「不不不！絕對不是排第一，這一點可以放心」，而中常委建議可以列在第12名，吳敦義回應，這是見仁見智，對於這場選舉全黨全心努力，他也不一定會去選。

明年大選剩下93天，國民黨力拚國會過60席、奪回國會龍頭寶座，日前黨內有人力拱黨主席吳敦義排入不分區立委名單第一名，卻引發不少基層雜音。對此，吳敦義過去都是回應「我會審慎考慮」，中常委李昭平9日也透露，當天吳敦義在開勞工後援會的時候，當著全國所有的勞工領袖面前說，他從來沒有、絕對沒有考慮列不分區第一。

李昭平說，確實有聽到建議將吳敦義放在後段班的聲音，大家希望他留下來往前衝，這是有意義的事情，但是放在第一完全沒有意義，他自己也說了，他絕對沒考慮、從來沒有考慮，事實上也不需要考量，因為放在第一名就毫無意義了。

但中常委姚江臨則認為，吳敦義列在不分區名單裡對選舉更好，放在第一名有好處，表示他有企圖心要打這一仗。對於黨內有人提議將他排在第15名，危險邊緣更有號召力，他回應，放最後面是不對的！帶兵打仗的一定要在前面。

▲▼馬英九、吳敦義、李佳芬出席愛國旗愛國家國慶大會。（圖／記者屠惠剛攝）

超越藍綠，就靠她了

ET快訊
連假送家人出國！一看國道高乘載…他「慌放這隻」蒙混　結局網笑
畫面曝光！雙載出遊遭輾斃…爸癱軟哀求認屍：說不定不是我女兒
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／李佳芬國慶大會遲到一小時　錯過馬英九、吳敦義致詞

快訊／蔡英文國慶演說6提「中華民國」　吳敦義大讚：總算及格了！

李佳芬代表韓國瑜出席國慶大會　將同台馬英九、吳敦義

新北市滿街國旗！國民黨聲援侯友宜：吳敦義沒下令動員辦升旗典禮

列不分區第一　李昭平：吳敦義說「從沒考慮過！」

影／韓國瑜將請假衝總統大選　何庭歡：不該用行政資源行選舉之實

國慶日堅持不辦升旗　侯友宜衝硬漢嶺：每個人愛國的方式不一樣！

雙十國慶「登高」　侯友宜超狂：帶國旗爬硬漢嶺頂端唱國旗歌！

白色聯盟公布第一波不分區名單　吳蕚洋仍狂推蜂蜜檸檬

影／400萬市民是競總主委　侯友宜︰先贏得市民支持，我才能支持那個候選人

澳洲養眼消防員月曆搶先曝光　八塊肌＋萌犬陪你療癒一整年

李敏鎬接信、握手全都來～　機場遇粉絲包圍..歐巴害羞低頭

北京店「火箭隊被消失」剩姚明球衣　五星旗插滿...NBA挺港：願承擔後果

同學你哪位？陌生人共乘校車下課　超無違和融入...網歪笑：都是小孩

馬文君質詢被說「胡扯」怒拍桌 蘇貞昌動怒回嗆：降低立法院水準

離奇！41歲男遇臨檢酒測突昏倒　送醫不治...家屬質疑警執法過當

李榮浩攜12位學員登鳥巢唱《年少有為》　網狂轟：根本車禍現場

15元爆漿泡芙、免費咖啡喝到飽！新竹「豐蛋糕」插旗桃園

手推車逆襲！機車阿伯「90度大轉」　秒加速飛騎進海...安檢人員跳海救人

「7公分爆餡車輪餅」日賣上千顆！夯到婉拒3千人國慶晚宴：來不及

不分區排首位黨內雜音多　吳敦義鬆口：絕不會排第一名

2020「宋王配」因緣俱足？　王金平：慢慢等著看

「我愛台灣！」韓國攝影師住總統府心得　形容蔡英文「如陽光般親切溫暖」

「LoKah」勇敢追夢　盧秀燕、朱立倫與小小棒球員早餐約會

影／李佳芬國慶大會遲到一小時　錯過馬英九、吳敦義致詞

國軍直升機掛「12X8巨幅國旗」之外　空拍近照其實有「彩蛋」

王建民領中華隊亮相！　首次參加國慶英雄大遊行「好興奮」

蘇貞昌慶雙十：把國家顧好就是給中華民國最好的生日禮物

蔡英文與日本祝賀團餐敘：盼啟動CPTPP磋商

新北國慶沒升旗！　侯友宜率市府團隊登硬漢嶺「國旗揹上山」

《國王》提摩西夏勒梅完美駕馭LV亮片帽T　甜笑自拍+擁抱超寵粉

NBA總裁最後關頭神隱　上海賽「媒體採訪環節」取消

美企為市場放棄價值？陸外交部：97%都獲利「難道全被操控」

Lexus GS F 碳纖維好料上身　導入Lexus Safety System + 更安全

歡唱外出購物擦撞互看不順眼　國慶日2派互毆1人遭刺...全到案

法拉利姐三重店門口開唱　民眾看傻⋯連路過警察都關注

快筆記／節能家電退最高2千元貨物稅47萬台已受惠　網路申請5步驟搞定

龍獅巫師華府熱身賽前　球迷穿光復香港T恤抗議

必喝鴛鴦奶茶！內壢平價港式茶餐廳　招牌港仔餅料多又酥脆

他好奇臭豆腐「炸的VS清蒸」哪種好吃！鄉民曝前者本體　大推麻辣+冬粉超爽

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

政治熱門新聞

韓國瑜激情演說　 巨幅國旗突崩落

韓國瑜：只有大陸民主化　兩岸才能和平發展

高雄金曲之夜變調　歌唱晚會變造勢

葉毓蘭希望韓國瑜是草包：可以草船借箭

韓國瑜國慶升旗痛批民進黨「東廠在、肥貓生」！

LIVE／108國慶大典全程直播看這裡！

韓請假被扣薪！韓粉怒　王瑞德：無薪假合理

金防部少將涉浮報經費　遭拔官調查中

快訊／蔡英文：接受一國兩制中華民國就沒生存空間

國防部：防衛作戰將以志願役為主

偏激韓粉咒墜機　王瑞德：連假後再告

販賣機打到陳明文　黃承國砲轟羅文嘉

插隊領毛巾　反嗆工作人員：態度給我好一點！

韓國瑜公布《兩岸政策白皮書》！

更多熱門

相關新聞

2020宋王配？王金平：慢慢等著看

2019雙十國慶10日熱鬧登場，在總統府前歡慶中華民國108歲生日，包括前總統馬英九、國民黨主席吳敦義與親民黨主席宋楚瑜等人皆受邀出席。不過由於前立法院長王金平缺席國慶大典，外界好奇「宋王配」關係是否生變？王金平下午於圓山大飯店受訪時表示，自己到現在都沒有主動要求跟宋楚瑜見面，「你跟我都一樣，慢慢地等待、慢慢等著看」。

影／李佳芬遲到一小時　錯過馬英九、吳敦義國慶致詞

蘇貞昌慶雙十：把國家顧好就是給中華民國最好的生日禮物

影／蔡英文國慶演說6提「中華民國」　吳敦義讚：及格！

張善政：九二共識絕非一國兩制

關鍵字：

吳敦義2020大選韓國瑜2020總統選舉2020大選國民黨

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

清秀妹東區脫褲！起身腳下多一顆噁吐網

合照比OK手勢　環球影城員工開除

抓到《黑澀會》害人妹！鬼鬼16歲被她媽飆罵

晨翔爆熱戀大2歲甜美女神！

韓國瑜激情演說　 巨幅國旗突崩落

清晨叫熊貓！她多訂1碗　外送員暖哭

21歲正妹「瞳孔照出倒影」！男粉Google街景找到她家

狗凌晨守房門！她卻心寒：我養的

「戒指+頭髮」秒知未來生男生女　網友都說毛

掰了台灣女友！他娶越配曝幸福現況...老婆正翻

淫媒花名冊瘋傳！驚見「八點檔一姐」陪睡1次30萬

36H巨球阿拉蕾！全光單穿牛仔吊胸上2點險走光

教訓女兒！媽往「後腦杓一巴」她當晚身亡

「1500元枕套變金鍊」她一取貨慘哭

侵門踏戶前2天　王瞳回收艾成

更多

最夯影音

更多
澳洲養眼消防員月曆搶先曝光　八塊肌＋萌犬陪你療癒一整年

澳洲養眼消防員月曆搶先曝光　八塊肌＋萌犬陪你療癒一整年
李敏鎬接信、握手全都來～　機場遇粉絲包圍..歐巴害羞低頭

李敏鎬接信、握手全都來～　機場遇粉絲包圍..歐巴害羞低頭

北京店「火箭隊被消失」剩姚明球衣　五星旗插滿...NBA挺港：願承擔後果

北京店「火箭隊被消失」剩姚明球衣　五星旗插滿...NBA挺港：願承擔後果

同學你哪位？陌生人共乘校車下課　超無違和融入...網歪笑：都是小孩

同學你哪位？陌生人共乘校車下課　超無違和融入...網歪笑：都是小孩

馬文君質詢被說「胡扯」怒拍桌 蘇貞昌動怒回嗆：降低立法院水準

馬文君質詢被說「胡扯」怒拍桌 蘇貞昌動怒回嗆：降低立法院水準

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面