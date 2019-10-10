不分區排首位黨內雜音多　吳敦義鬆口：絕不會排第一名

▲吳敦義、馬英九出席愛國旗愛國家國慶大會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對國民黨內頻傳黨主席吳敦義計畫將自己列入不分區立委名單第一位，吳敦義10日表示，「不不不！絕對不是排第一，這一點可以放心」，而中常委建議可以列在第12名，吳敦義回應，這是見仁見智，對於這場選舉全黨全心努力，他也不一定會去選。

明年大選剩下93天，國民黨力拚國會過60席、奪回國會龍頭寶座，日前黨內有人力拱黨主席吳敦義排入不分區立委名單第一名，卻引發不少基層雜音。對此，吳敦義過去都是回應「我會審慎考慮」，中常委李昭平9日也透露，當天吳敦義在開勞工後援會的時候，當著全國所有的勞工領袖面前說，他從來沒有、絕對沒有考慮列不分區第一。

李昭平說，確實有聽到建議將吳敦義放在後段班的聲音，大家希望他留下來往前衝，這是有意義的事情，但是放在第一完全沒有意義，他自己也說了，他絕對沒考慮、從來沒有考慮，事實上也不需要考量，因為放在第一名就毫無意義了。

但中常委姚江臨則認為，吳敦義列在不分區名單裡對選舉更好，放在第一名有好處，表示他有企圖心要打這一仗。對於黨內有人提議將他排在第15名，危險邊緣更有號召力，他回應，放最後面是不對的！帶兵打仗的一定要在前面。

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