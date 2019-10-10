美企為市場放棄價值？陸外交部：97%都獲利「難道全被操控」

▲受「莫雷事件」影響，NBA上海賽「球迷之夜」取消。（圖／記者陳政錄攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

NBA因「莫雷事件」被中國大陸各界封殺後，美國多位國會議員呼籲，大陸以市場前景來逼迫美國企業放棄價值觀，美企應作出抉擇。對此，大陸外交部發言人耿爽表示，根據最新數據，97%美國企業表示在中國市場盈利，74％的中國美國商會成員企業計劃進一步擴大在華投資，「難道這些美國企業都被迫放棄了自己的價值觀嗎？都遭到了中方的操控嗎？」

耿爽指出，近年來，外商在華投資營商環境持續得到改善，中國已經連續多年成為世界各國企業最為青睞的投資目的地之一。具體到美國企業，根據我看到的最新調查數據，97％的受訪美國企業表示在中國市場盈利，74％的中國美國商會成員企業計劃進一步擴大在華投資。

▼NBA總裁席爾瓦。（圖／達志影像／美聯社）

耿爽強調，「如果按照美方某些人的說法，難道這些美國企業都被迫放棄了自己的價值觀嗎？都遭到了中方的操控嗎？」

耿爽還說，中方將一如既往地歡迎包括美國企業在內的外國企業來華投資興業，「我們為各國企業在華投資創造良好環境的政策不會變，保護在華外國企業合法權益的政策不會變。同時，我們也會繼續秉持開放包容的心態，在相互尊重、平等相待、互利共贏基礎上積極與國際社會交流互動，歡迎外國機構和人士來華開展交流與合作。」

▼大陸外交部發言人耿爽。（圖／達志影像／美聯社）