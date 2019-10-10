2020「宋王配」因緣俱足？　王金平：慢慢等著看

▲王金平出席「第一屆中華孝親楷模表揚暨弘揚孝道活動」。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

2019雙十國慶10日熱鬧登場，在總統府前歡慶中華民國108歲生日，包括前總統馬英九、國民黨主席吳敦義與親民黨主席宋楚瑜等人皆受邀出席。不過由於前立法院長王金平缺席國慶大典，外界好奇「宋王配」關係是否生變？王金平下午於圓山大飯店受訪時表示，自己到現在都沒有主動要求跟宋楚瑜見面，「你跟我都一樣，慢慢地等待、慢慢等著看」。

王金平10日下午赴圓山大飯店出席「第一屆中華孝親楷模表揚暨弘揚孝道活動」，被問到為何缺席國慶大典時，他表示自己去年就沒有出席，今天也因另有行程才沒有前往。至於是否有受邀出席？他則說「應該委員每一位都有邀請吧！看看電視也一樣」。

談及與宋楚瑜的關係，王金平表示自己到現在都沒有主動要求跟宋楚瑜見面，自己會再繼續等待，「你跟我都一樣，慢慢地等待、慢慢等著看」，最慢也不會超過十一月，總會有一個答案出來。不過外傳宋楚瑜可能親自披橘袍，並找王金平擔任副手參選，王金平則表示「那是假設性的問題」。

另外，由民間團體「松濤社-我愛國旗委員會」發起、國民黨協辦的「愛國旗愛國家」國慶大會10日下午2點於國父紀念館盛大舉行，包括馬英九、吳敦義及高雄市長韓國瑜夫人李佳芬皆有出席，外界好奇王金平為何沒有出席？

對此王金平表示，自己沒有收到邀請函，即使有受邀也不一定有時間前往，「我今天行程都很滿，像現在這個只是行程之一而已」。被問及未受邀是否會感到失落，王金平則回「不會啦，方便就好」，自己是崇尚自然的人。

王金平強調，除了國民黨舉辦的活動，他也有自己的行程，「有時候也配合不來啊，所以不必在意那些」，怎麼做怎麼自在就好。

▼王金平出席「第一屆中華孝親楷模表揚暨弘揚孝道活動」。（圖／記者林銘翰攝）



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