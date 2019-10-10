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嫌眼屎太多！他長期生吞「蛇膽」降火...腦內現30公分白蟲亂竄

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深圳海關近日在對一名香港旅客的行李進行檢查時，發現1400個網紋蟒蛇膽。(圖／深圳新聞網)

▲廣東男吞蛇膽，腦內驚現30公分寄生蟲。示意圖，與本文無關。（圖／深圳新聞網）

記者邱茀濱／綜合報導

廣東汕頭一名29歲男子每逢有喉嚨嘶啞、眼屎增多的症狀，竟時常生吞「蛇膽」來降火，未料某天突然抽搐昏倒，緊急送醫治療。然而，醫生檢查後，發現一條長達30公分的白色寄生蟲在他頭顱內蠕動，所幸最後被成功取出，才讓他撿回一命。

綜合陸媒報導，男子表示，他生活在汕頭市的一個小鎮裡，當地的人都認為蛇膽有「清熱解毒、祛風祛濕、明目清心」等功效；而他也跟著誤信偏方，每次感覺體內莫名「上火」時，例如「眼屎增多」的症狀，就會自行找一些蛇膽來「降火」。

▲▼醫生在男子腦內發現30公分的寄生蟲。（圖／翻攝南方都市報）

▲醫生在男子腦內發現30公分的寄生蟲。（圖／翻攝南方都市報）

不料，男子大約半年前在開會時，突然四肢抽搐、雙眼發昏倒地，隨即被同事送往醫院急救。起初，廣州某三甲醫院的醫生告知他的病因可能是寄生蟲感染，而由於病變位於腦部功能區，醫生不敢貿然手術，所以建議保守治療，但是他還是相繼出現四肢無力、頭痛頭昏等症狀，最後又換了別家醫院治療。

所幸，男子經醫生檢查後，發現佔位性病變竟從左側顳葉「跑到」額葉基底節區，符合寄生蟲感染的特徵。醫生在手術期間，掀開男子肉芽腫組織，就看見一條長達30公分的白色寄生蟲在蠕動，最後也成功被取出。

醫生強調，從傳統的中醫上看，蛇膽具有清熱解毒的功效，但入藥的蛇膽都是經過嚴格加工的；沒加工過的生蛇膽，存在寄生蟲及蟲卵的可能性極大，一定要慎吃慎用。

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