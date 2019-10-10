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高材生長期虐殺流浪狗…剝皮肢解還食用！狂PO血腥細節圖：狗氣管不好切

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▲化學系碩士生長期虐殺流浪狗。（圖／翻攝自微博）

▲化學系碩士生長期虐殺流浪狗。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

一篇名為「成都理工大學化學系碩士生虐狗」的文章10日在大陸迅速發酵。一位外表看起來斯文、戴眼鏡的男生日前用署名「伏特加XXX」和「奧xxxxx司機」的社交帳號在網上自曝虐狗的血腥影片和照片。他多次把可愛的流浪狗殘酷虐殺，剝皮肢解後煮熟食用，手段極其殘忍。

據《封面新聞》報導，一篇名為「強烈要求開除，化學系研究生長期虐殺流浪狗，肢解食用」的文章9日引起網友關注。文章中的男主人公被隱去部分個人資料，但還是能看出是成都某大學化學系碩士生。他被指控，長期在社交平台發佈虐狗影片和照片，還得意公開一些虐殺細節，聲稱「狗氣管不好切」、「燉肉太香」等等。

眾多網友看完文章後，極其憤怒開始肉搜這位男生，指出他是成都理工大學化學工程系分析測試技術專業的周姓碩士生。對於網友的質疑，發佈虐狗影片的博主「伏特加XXX」解釋，自己在前幾天被野狗吵得很煩心，為了睡眠清淨，拿出以前燉的兔子腿和其它幾張照片發上網解恨。

▲▼化學系碩士生長期虐殺流浪狗。（圖／翻攝自微博）

▲男生被肉搜。（圖／翻攝自微博）

該博主還聲稱，不清楚自己為何被肉搜，但真的很心煩意亂，「我是想提醒有些偽善的人，你們收養的狗跑丟了，威脅小孩子，到處亂叫，傳播疾病，這不讓人心煩嗎？」

與此同時，「奧xxxxx司機」也曾在10日凌晨2點PO文稱，「自己即便是殺了一個咬人、亂叫的野狗，那也是自己的私事，只是想圖個清淨。」幾個小時後，該博主又承認上述內容確實是自己所發，但請網友們不要肉搜和公佈他家人的聯絡方式。他稱，自己做的事情雖然殘暴、戾氣很重，但野狗擾人清夢、又沒人管，所以只能自己「動手」，「我沒有影響到任何人，也無意影響你們，最後請你們記住，流浪狗幾乎都是被人拋棄的野狗。」

對此，網友暴怒紛紛要求學校對他嚴厲處理。成都理工大學黨委宣傳部一名工作人員10日上午針對此事表示，「正在按流程處理。」

我該答應女友嗎？

▲化學系碩士生長期虐殺流浪狗。（圖／翻攝自微博）

▲▼男生在網路公佈虐殺影片和照片。（圖／翻攝自微博）

▲化學系碩士生長期虐殺流浪狗。（圖／翻攝自微博）

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