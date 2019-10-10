IG網頁版擬添私訊功能？研究人員曝光新功能介面截圖

▲Instagram網頁版功能陽春。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合外電報導

Instagram網頁版終於要添加私訊功能了嗎？目前網頁版的Instagram僅供用戶查看貼文、按讚及流言，相較於行動裝置的版本來說，相當陽春。不過稍早稍早程式碼研究人員珍（Jane Manchun Wong）在推特貼上截圖表示，Instagram正在測試網頁版「Direct」訊息功能。

根據珍的截圖畫面，Instagram網頁版的Direct訊息功能類似於網頁版臉書的Messenger。頁面左側將顯示用戶及單個對話內容，右側則顯示完整對話，除此之外，點開右側的選項，還會顯示對話成員列表。

目前該功能僅為內部測試，目前尚不清楚何時以及是否會將此功能推廣給所有人。不過對於此功能的到來，網友大部分皆表示期待，也有網友在珍的推文下方留言希望Instagram能為網頁版添增照片上傳功能。

Instagram is working on Direct for the desktop website pic.twitter.com/2Yc0T94wh1 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 9, 2019

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