IG網頁版擬添私訊功能？研究人員曝光新功能介面截圖

▲Instagram網頁版功能陽春。(圖/路透)

記者王曉敏/綜合外電報導

Instagram網頁版終於要添加私訊功能了嗎?目前網頁版的Instagram僅供用戶查看貼文、按讚及流言,相較於行動裝置的版本來說,相當陽春。不過稍早稍早程式碼研究人員珍(Jane Manchun Wong)在推特貼上截圖表示,Instagram正在測試網頁版「Direct」訊息功能。

根據珍的截圖畫面,Instagram網頁版的Direct訊息功能類似於網頁版臉書的Messenger。頁面左側將顯示用戶及單個對話內容,右側則顯示完整對話,除此之外,點開右側的選項,還會顯示對話成員列表。

目前該功能僅為內部測試,目前尚不清楚何時以及是否會將此功能推廣給所有人。不過對於此功能的到來,網友大部分皆表示期待,也有網友在珍的推文下方留言希望Instagram能為網頁版添增照片上傳功能。

Instagram is working on Direct for the desktop website pic.twitter.com/2Yc0T94wh1