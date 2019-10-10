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全球最大戶外8K投影千人觀賞　台達電《水起．台灣》回到日月潭

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▲▼台達電8K紀錄片水起台灣雙十假期日月潭戶外播映。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台達電8K「映像日月潭《水起．台灣》壯觀同框」公益放映會。（圖／記者呂佳賢攝）

記者姚惠茹／南投報導

台達電子文教基金會今（10）日舉辦「映像日月潭《水起．台灣》壯觀同框」公益放映會，吸引超過千人齊聚片中經典場景「日月潭伊達邵碼頭」，台達基金會副董事長郭珊珊表示，《水起．台灣》巡演台中、基隆、台北、日本後，這次是回到日月潭的場景播映，為正視水資源發聲。

由台灣原聲童聲合唱團獻唱You Raise Me Up等經典歌曲，還有邵族逐鹿市集舞團表演傳統舞蹈，為《水起．台灣》放映會揭開序幕，透過台達全球領先的8K投影技術，以500吋的「微美」8K影像，引領觀眾走入台灣四季水景，進而體認水資源及相關生態所面臨的問題。

▲▼台達電創辦人鄭崇華受訪。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台達集團創辦人暨台達電子文教基金會董事長鄭崇華。（圖／記者呂佳賢攝）

台達集團創辦人暨台達電子文教基金會董事長鄭崇華表示，台達基金會長期關注氣候變遷相關議題，並一直嘗試透過影像傳達的方式，喚起大眾守護地球的意識，過去基金會曾與公視合作台灣第一部HD紀錄片《福爾摩沙的指環》，也與齊柏林導演合作台灣第一部空拍紀錄片《看見台灣》，都是以最先進的影像技術，紀錄大自然的美麗與傷痕。

鄭崇華表示，《水起．台灣》這部紀錄片收錄了暖冬乾旱、珊瑚礁白化、蘚苔消失、地層下陷等珍貴的畫面，記錄氣候變遷及人為活動對水資源帶來的衝擊，希望透過台達電最新的8K投影技術，能讓更多人透過影像感受地球的危機。

▲▼台達電8K紀錄片水起台灣雙十假期日月潭戶外播映。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台灣原聲童聲合唱團獻唱。（圖／記者呂佳賢攝）

台達基金會副董事長郭珊珊表示，《水起．台灣》今年3月登上日本NHK BS 8K衛星頻道後，陸續在台灣、日本、中國大陸等地，舉行公益巡演活動，累積觀影近萬人次，受到諸多政府決策者及各界菁英的盛讚。

映後散場時，湖面上直徑六米的漂浮球體更用投影動畫，呈現邵族人逐鹿定居日月潭畔的神話故事，郭珊珊說明，這是日月潭關於邵族最美麗的傳說，當年就是看到白色會發光的鹿才會遷居至此，因此最後以在地文化演繹人與水的相對關係，也為這場戶外投影畫下完美句點。
 
片長約45分鐘的《水起‧台灣》是由台達委託日本NHK Enterprises拍攝，為世界第一部以環境關懷為主軸的8K超高畫質紀錄片，紀錄片以四季作為觀察點，忠實呈現台灣水景的多種面貌，從勘景到拍攝完成共動員50位人力、耗時1年9個月，並引起許多重視及廣大迴響。

▲▼台達電8K紀錄片水起台灣雙十假期日月潭戶外播映。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台達電8K「映像日月潭《水起．台灣》壯觀同框」公益放映會吸引千人觀影。（圖／記者呂佳賢攝）

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