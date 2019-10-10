華聞快遞／陸「互聯網+」大學生雙創大賽去年最高年收入破2億人民幣

▲寧啟鐵路開行列車將貫通全線。（圖／翻攝自中新網）

《北京》：大陸「互聯網+」大學生雙創大賽去年最高年收入突破2億人民幣

「創新創業教育是高等教育人才培養改革的重要突破口。」大陸教育部高等教育司司長10日表示，中國「互聯網+」大學生創新創業大賽是深化創新創業教育改革的重要載體和平台。調研統計顯示，大賽育成了一大批高品質創業項目，最高的項目年收入突破2億元人民幣。（澎湃新聞）

《江西》：江西全面簡化企業辦事程序優化營商環境

江西省市場監督管理局日前表示，今年以來，江西全面簡化企業在准入、註銷、信用修復方面辦事程式，進一步優化營商環境。（新華社）

《上海》：上海藝術節優惠票今開售

第二十一屆上海國際藝術節優惠票於10日、11日在18個社區銷售點進行首輪統一發售。此次優惠票票量占演出總票量的10%，每人限購6張，每劇限購2張。（澎湃新聞）

《湖北》：湖北全面推行多部門聯合市場監管為企業減負

湖北省市場監管局日前公佈，湖北省全面推行市場監管領域多個部門聯合實施「雙隨機、一公開」監管機制，將在2020年底前實現全覆蓋、常態化，避免多頭執法，切實減輕企業負擔。（新華社）

▲上海藝術節優惠票今開售。（圖／翻攝自澎湃新聞）

《廣州》：第十四屆國際物博會開幕 國際化再創新高

第十四屆中國國際物流與供應鏈博覽會於10日至12日在深圳會展中心舉辦。展會吸引了來自全球50多個國家和地區近2000家參展商參與，同期還將舉辦70餘場相關論壇與活動。（深圳特區報）

《江蘇》：寧啟鐵路開行列車將貫通全線 7.5對「綠巨人」上線運行

中國鐵路上海局集團有限公司10日公佈，長三角鐵路將於11日零時起實施第四季度列車運行圖，優化調整部分列車開行方案；寧啟鐵路開行列車將貫通全線，7.5對CR200J復興號動力集中型動車組列車將上線運行。（中新網）

《江蘇》：各地水產養殖專家聚高郵！擦亮「高郵大閘蟹」金字招牌

「秋風起，蟹腳癢」，每年的秋季是高郵湖大閘蟹捕撈的最佳季節。來自大陸各地的水產養殖專家學者10日齊聚此地，參加2019中國農民豐收節暨第四屆中國河蟹產業發展高峰論壇開幕儀式，共同感受當地農民的豐收與喜悅。（中新網）

▼各地水產養殖專家聚高郵！。（圖／翻攝自中新網）