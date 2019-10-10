男子無照亂超車惹禍上身　撞倒同向騎士重傷涉過失傷害

▲桃園市王姓男子去年10月無照騎乘機車，在平鎮區亂超車撞倒同方向騎士成重傷挨告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓男子還未考上駕照卻騎車上路，去年10月間騎車行經平鎮區時，未保持適當距離超車，導致撞上同方向吳姓男子機車，2人雙雙倒地，導致吳男有肋骨骨折、血胸與頭部外傷等傷勢，王雖主動向警方坦承肇事，但也控告吳男傷害，檢方偵結依過失傷害罪嫌將王男提起公訴；王控告吳過失涉嫌傷害部分則以不起訴處分。

檢警調查，18歲的王姓男子未領有駕照，去年10月13日下午5時20分，騎車經平鎮去平德路往台66線方向，路面上劃有「慢」字路段應減速慢行，但王在超越吳姓男子所騎機車時，卻未保持適當距離，以未達半公尺間距撞上同向的吳男機車，2人雙雙倒地都受傷。

吳姓男子傷勢嚴重，被送醫急救後有左側第三道第九肋骨骨折合併創傷性血胸、頭部外傷併蜘蛛網膜下腔出血、頭皮撕裂傷等重傷，王男則僅受輕微擦傷，警方趕抵時，王男主動向警方坦承肇禍，也坦承無照駕駛。

檢方認為，王姓男子涉嫌過失傷害犯行明確，王也對吳姓騎士提告過失傷害，但因吳無需負擔肇事責任，涉嫌過失傷害案件以不起訴處分，王男則依過失傷害提起公訴。

►點我超越韓國愉快體驗

【更多新聞】

►參加桃園張老旺升旗典禮 郭台銘：認同國旗才會認同國家

►桃園0612挾持人質與警方對峙案 檢方依恐嚇、強盜未遂起訴

►請女同事買宵夜留過夜不成 惡男強扯衣物逼迫口交與性侵