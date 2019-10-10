連假第2天國道避「6地雷路段」　國5頭城－坪林狂塞7hrs

▲用路人上國道前要先記好壅塞路段與時段，以免美好假期都被塞車浪費掉了。（資料圖／記者陳家豪攝）

記者胡順惠／台北報導

明（11）日就是國慶連假第2天，仍以南下旅遊車流為主，雙向車流量估達118百萬車公里（為平日的2.8倍），其中南下為60百萬車公里（為平日的1.5倍）、北上58百萬車公里（為平日的1.3倍）。高公局提醒，明日國道有6大地雷路段，用路人盡可能避開壅塞時段或改走替代道路。

高公局科長莊國欽表示，11日西部國道從上午8時就會出現車潮，國1、國3會湧入南下車潮，包含國1從楊梅到新竹系統、國3從三鶯到龍潭路段；國5則是從6時就開始湧現南下車潮，從南港系統到坪林路段壅塞時段預估是平常的5倍，15時開始出現北返車潮，預估頭城到坪林路段恐一路塞到22時，壅塞時間長達7個小時。

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國道重點壅塞時段路段預測一覽表

10月11日（連假第2日）

國1：上午南向

8-13 時楊梅-新竹系統（4倍）

9-12 時彰化系統-埔鹽系統（3倍）

國3：上午南向

8-12 時三鶯-龍潭（4倍）

9-12 時烏日-霧峰系統（3倍）

國5：

上午南向

6-15 時南港系統-坪林（5倍）

下午北向

15-22 時頭城坪林（5倍）

▲▼國慶連假第2日，南下路段重點壅塞時段路段預測。（圖／高公局提供）

●國慶連假國道疏運措施如下

一、收費措施：

(一)單一費率（即採長途折扣費率，無每日20公里優惠里程）：108年10月10日至10月13日。

(二) 路段差別費率：108年10月10日至10月13日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。

(三) 暫停收費：108年10月10日至10月13日，每日0至5時國道全線暫停收費。



二、入口高乘載管制：

(一) 108年10月10日及11日7至12時，實施國5南港系統、石碇及坪林交流道之南向入口匝道高乘載管制。

(二) 108年10月12日及13日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

三、入口匝道封閉：

(一) 108年10月10日至11日0至24時，封閉國 1平鎮系統南向入口及埔鹽系統南向入口。

(二) 108年10月12日至13日0至24時，封閉國1虎尾及埔鹽系統北向入口及國3 竹南北向入口。



四、開放路肩：

現有開放路肩措施照常實施外，108年10月10日至10月13日，每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

五、入口匝道儀控：

(一) 視高速公路主線交通狀況，採取較嚴格之匝道儀控管制。

(二) 針對10個重點路段實施精進式匝道儀控（國1南向楊梅至新竹、苗栗至豐原南下、彰化系統至埔鹽系統，北向台北至大華系統、西螺至埔鹽系統、三義至頭屋、彰化系統至后里北上；國3南向土城至大溪、快官至霧峰，北向後龍至西濱）。

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