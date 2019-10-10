電擊、水刑虐人質！「IS披頭四」2男由美軍關押　就怕趁亂逃走

▲「伊斯蘭國披頭四」成員寇提、謝赫。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

土耳其出兵敘利亞之際，外界憂心極端組織勢力再起，美國總統川普（Donald Trump）9日則表示，為了避免庫德族或土國失控，2名有著「伊斯蘭國披頭四」（IS Beatles）的男子已被帶出敘國，轉移到一處美方控制的安全地點。《紐約時報》指出，美方有意把2人帶到維吉尼亞州（Virginia）受審。

BBC報導，謝赫（El Shafee Elsheikh）、寇提（Alexanda Kotey）被指控是伊斯蘭國成員，在敘利亞綁架與殺害西方人質，兩人來自倫敦，目前被美軍拘留。川普則透過推特表示，這兩人是「壞中之壞」，已將他們撤出敘利亞，以防庫德族或土耳其失控時，情勢難以掌握。

In case the Kurds or Turkey lose control, the United States has already taken the 2 ISIS militants tied to beheadings in Syria, known as the Beetles, out of that country and into a secure location controlled by the U.S. They are the worst of the worst! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 10, 2019

川普9日告訴記者，美方已轉移一些最危險的伊斯蘭國武裝分子，擔憂土軍入侵庫德族所控制的敘利亞北邊領土時，這些人可能會逃脫。庫德族過去是美方的關鍵盟友，協助打擊位於敘國的伊斯蘭國，並在監獄與營地看守數千名聖戰士與其家屬。

根據《紐時》、《華盛頓郵報》消息，謝赫與寇提已離開敘利亞北方的監獄。美國先前宣布從該地區撤軍，川普誓言要從永無止境的戰爭抽身。

該團體被稱為「披頭四」，源自他們的英國口音，成員除了謝赫、寇提，還有死於2015年美國空襲的艾姆瓦齊（Mohammed Emwazi），他被認為於2014年殺害美國記者佛利（James Foley），另外一人是被關押在土耳其的戴維斯（Aine Davis）。四人赴敘利亞前，在英國就變得激進。

謝赫與寇提被美國國務院認定為恐怖分子，該團體的處決方式異常殘忍，包括電擊、水刑與心理折磨，據悉兩人去年1月遭庫德族軍隊限制自由，報導稱他們未來可能前往維吉尼亞州受審。

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