電擊、水刑虐人質！「IS披頭四」2男由美軍關押　就怕趁亂逃走

記者丁維瑀/綜合報導

土耳其出兵敘利亞之際,外界憂心極端組織勢力再起,美國總統川普(Donald Trump)9日則表示,為了避免庫德族或土國失控,2名有著「伊斯蘭國披頭四」(IS Beatles)的男子已被帶出敘國,轉移到一處美方控制的安全地點。《紐約時報》指出,美方有意把2人帶到維吉尼亞州(Virginia)受審。

BBC報導,謝赫(El Shafee Elsheikh)、寇提(Alexanda Kotey)被指控是伊斯蘭國成員,在敘利亞綁架與殺害西方人質,兩人來自倫敦,目前被美軍拘留。川普則透過推特表示,這兩人是「壞中之壞」,已將他們撤出敘利亞,以防庫德族或土耳其失控時,情勢難以掌握。

In case the Kurds or Turkey lose control, the United States has already taken the 2 ISIS militants tied to beheadings in Syria, known as the Beetles, out of that country and into a secure location controlled by the U.S. They are the worst of the worst!