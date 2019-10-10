屍綁公園樹上！　12歲男童「性虐待+狂毆」9歲自閉症女童：我們在散步

▲ 雷莎被長她3歲的男童凌虐致死。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西日前發生一起兇殺案，罹患自閉症的9歲女童雷莎（Raíssa Caparelli）9月29日下午和家人到聖保羅郊區參加一場當地的慈善活動，卻突然消失無蹤，不久後被人發現遭綁在4公里外一處公園的樹上，已經成為冰冷的屍體，身上有遭到性虐待的痕跡。最新案情指出，一名12歲男童承認犯案。

《每日郵報》2日報導，雷莎的屍體被發現時被繩索綁在該市市府公園的一棵樹上，脖子上纏繞一條繩子。但調查人員指出，雷莎的死因明顯不是吊死，因為她的雙腳沒有離地。她的母親受訪時表示，「這場悲劇讓我心碎。雷莎是個可愛、溫順的孩子。她患有自閉症，所以很膽小，不太擅長和陌生人相處。」

聖保羅警察局兒童犯罪部門（DHPP）指出，雷莎遭襲過程中神志清醒，臉部滿是血跡。她臉上的傷勢太重，導致警方很難辨識她的身份，且她的肩膀、腿等其他部位也受到重傷。現場並未發現武器，但法醫懷疑，兇手可能是以木棍或樹上的樹枝，反覆毆打雷莎致死。

公園外的監視器影片拍下雷莎的最後身影，案發當天中午12時30分左右，她身穿粉紅色外套，和涉嫌犯案的12歲男童手牽手，一起穿越馬路。男童案發當天辯稱，他當時只是和雷莎「在散步」，宣稱他們是住在附近的朋友、就讀同一所學校，也經常一起玩耍，隔天才在家人面前坦承犯案。

但男童隨後又改變說法，宣稱當時有一名男子騎著腳踏車路過，拿刀威脅他並強迫他協助殺死雷莎。由於男童說詞有許多矛盾之處，警方目前還未排除男童有同夥的可能性。