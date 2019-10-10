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1人腳滑3人陪葬！水壩邊「手牽手」要自拍　新婚女慘死水中

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記者黃心瑀／綜合報導

20歲的印度一名新婚新娘妮薇塔（V Nivedha）日前在一處水壩上，想與其他3名家人一同自拍合照，當時4人手拉著手站在一起，其中一人意外滑倒，所有人一瞬間被拖向水壩邊緣，並跌入水中，全數不幸身亡。

根據《太陽報》報導，一項2018年釋出的研究中指出，印度因為自拍而死亡人數名列全球之冠，而這樣的事情現在仍不斷在發生當中。妮薇塔與25歲的丈夫帕瑪撒弭（G Perumalsamy）才剛結婚沒多久，日前與丈夫還有其他家人一同到Pambar 大壩遊玩。

妮薇塔、22歲的斯涅哈（Sneha）、20歲的卡睨佳（Kanniga）跟14歲的桑塔旭（Santosh）在事發當時，手牽手想要一起自拍，但是年紀最輕的桑塔旭突然滑倒，導致剩下的人也跟著跌倒，就這樣一人拉一人的跌下了水壩，儘管救難人員在短時間內出動把人救起，但4人仍不幸全數罹難。

《印度時報》指出，自拍所造成的問題太過嚴重，以至於孟買警方正在考慮，是否要在15個較為危險的地點，禁止人們做出自拍的行為。另外，根據印度《家庭醫學和初級保健雜誌》發布的一項研究，2011年10月至2017年11月，全世界有259人因為自拍死亡，除了印度以外，俄羅斯、美國跟巴基斯坦也名列前茅，死者有72%都是年齡在30歲以下的男性。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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