他好奇臭豆腐「炸的VS清蒸」哪種好吃！鄉民曝前者本體　大推麻辣+冬粉超爽

▲原PO好奇問，哪一種臭豆腐比較好吃。（圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

臭豆腐是台灣很有名的庶民小吃，越臭吃進嘴裡就越香，其中又分成炸臭豆腐和清蒸臭豆腐，就有網友好奇發文，這2種都各有擁護者，「那麼各位八卦版鍵盤美食公道伯 覺得所謂的臭豆腐，炸的還是清蒸好吃？」話題意外引發熱論，2種都有人力挺，還有網友直呼「烤的最好吃」、「當然是炭烤的」。

這位網友在PTT的Gossiping板上發文問卦「炸臭豆腐 還是 清蒸臭豆腐 好吃？？」文中表示，「臭豆腐為台灣受歡迎的庶民小吃，儘管味道有些人排斥，但一口咬下去美味無比」，並說臭豆腐主要有炸的、清蒸，2種料理方法，各自有擁護者，想問網友覺得哪一種好吃，「炸臭豆腐V.S清蒸臭豆腐？」

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▲有網友說，炸臭豆腐的本體是泡菜。（示意圖／資料照）

看到貼文後，馬上就有人挺炸臭豆腐，「炸的本體是泡菜」、「當然是炸的，多一種口感」、「炸ㄉ好吃啦，清蒸是想吵架ㄇ」、「炸的啦！清蒸是三小」、「只吃炸的，蒸的難吃」、「當然是炸的。」

喜歡清蒸的網友則說，「蒸的廢話，炸的是會臭膩？清蒸才夠臭」、「麻辣臭豆腐外加冬粉這才是頂級美味」、「清蒸加麻辣加冬粉，爽」、「個人喜歡清蒸的，油炸的容易膩」、「麻辣臭豆腐超好吃，炸的基本上都一樣」、「清蒸麻辣的，炸的你用普通豆腐就好了啦！」

▲喜歡清蒸的人，都大推麻辣臭豆腐。（示意圖／資料照）

有人表示，炭烤臭豆腐也很好吃，「烤的最好吃，再來炸的」、「當然是炭烤的。」不過也有網友2種都不錯過，「都來一盤」、「小朋友才選擇」、「吃完炸的再吃清蒸的」、「炸完之後再蒸，舒服。」

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