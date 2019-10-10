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運將平溪空地迴轉...秒遭擋車討300！他傻眼拒付　天燈業者嗆：不付不准走

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記者陳韻如／綜合報導

原來在停車場迴轉也要收費！一名計程車運將載客到平溪放天燈，而他為了讓客人能夠節省走路時間，因此將車開到較近的距離，自己再找空地迴轉。然而，運將好不容易在平溪狹小的道路上看到前方一片空地，趕緊開上前去迴轉，就在此時，一旁的天燈業者卻突然上前向他索取300元的費用，讓他大呼傻眼。

▲▼2019平溪天燈。（圖／記者林敬旻攝）

▲運將載客到平溪放天燈，隨後載空地迴轉竟遭索取迴轉費300元。（資料照／記者林敬旻攝）

這名運將在臉書社團《爆料公社二社》PO文表示，事發當天他在客人到十分放天燈，為了讓客人能夠節省走路時間，因此將客人載到裡面一點，「不過，開到底就沒路了，只好在某天燈業者的停車場迴轉，迴轉差不多20秒以內，想不到裡面竟然衝出一名男子，要跟我收300元迴轉費，你沒聽錯！迴轉300」。

▲▼運將空地迴轉遭收費。（圖／翻攝爆料公社二社）

▲運將載客到平溪放天燈，隨後載空地迴轉竟遭索取迴轉費300元。（圖／翻攝爆料公社二社）

運將接著表示，他並沒有停車，但業者卻不斷強調停車場是他的土地，不付錢就不能走，而當下運將也立刻報警處理。然而，警方到場後卻表示此處屬私人土地，無法介入，運將為了避免衝突擴大，只好付錢了事。運將事後越想越氣，便將事情的發生經過PO網，也提醒同業要小心避免這樣的事情發生。

這篇文章一出，不少網友看了紛紛直呼誇張，「難怪台灣的觀光會這麼爛，就是有一些米蟲」、「夭壽，迴轉一下要三百，真好賺」、「太扯了吧！這個跟土匪有甚麼兩樣」。

腦公！你不可以賴帳喔

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