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早餐放副駕！一個坑洞「饅頭掉地板」　駕駛低頭撿起…當場輾斃20歲女騎士

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▲▼低頭撿早餐！駕駛當場輾斃20歲女騎士。（圖／翻攝自北青網）

▲駕駛為了彎腰去撿掉落的早餐，結果撞上無辜的女騎士。（圖／翻攝自北青網）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名劉姓女駕駛開車上班時，因為低頭要撿副駕上滾落的饅頭，導致車輛失控，當場撞倒一旁正常行駛的20歲女騎士，隨後又將其輾壓過去，造成對方年紀輕輕就不幸喪命。法庭近日審理認為，劉女犯罪後自動投案，如實供述自己的罪行，是自首，因此可以酌情從輕處罰，最終判處有期徒刑1年6個月，緩刑2年。

▼因為路面不平關係，劉女的早餐便滾落地板。（圖／翻攝自北青網）

▲▼低頭撿早餐！駕駛當場輾斃20歲女騎士。（圖／翻攝自北青網）

綜合陸媒報導，事發在常州市，42歲劉女在今（2019）年6月15日上午準備開車上班時，順手將早餐饅頭放在副駕駛座的位置，不過開車途中因為碰上不少坑洞，導致饅頭從副駕上滾落下去。劉女見狀後立刻彎腰去撿，沒想到就在這時，一輛機車正好從車旁經過，劉女慌亂之中不小心把油門當作剎車踩下，當場失控撞上20歲女騎士，還將對方輾壓致死。

▼20歲女騎士傷重不治。（圖／翻攝自北青網）

▲▼低頭撿早餐！駕駛當場輾斃20歲女騎士。（圖／翻攝自北青網）

警方表示，當時肇事車輛是行駛在一個十字路口上，結果因為駕駛低頭撿拾物品的關係，造成車頭突然向右轉向非機動車道，撞倒了正常行駛的女騎士，直至女騎士被捲入車輪底下後，轎車才停了下來。雖然劉女立刻打電話請求救援，但被撞的女性仍因嚴重受傷不幸身亡，得年20歲。

報導提到，當地的交管部門調查後認定，劉女在開車過程中注意力不集中，進而引發了這起事故，必須負擔本次事故的全部責任。事發後，劉女也賠償了受害人家屬30萬元（約新台幣130萬元），取得了家屬諒解。法庭近日審理認為，被告犯罪後自動投案，如實供述自己的罪行，是自首，可以從輕處罰，並積極賠償了受害人家屬，可以酌情從輕處罰，最終判處有期徒刑1年6個月，緩刑2年。

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▼當地法庭近日審理整起案件。（圖／翻攝自北青網）

▲▼低頭撿早餐！駕駛當場輾斃20歲女騎士。（圖／翻攝自北青網）

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