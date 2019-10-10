機師空姐互毆影片曝光！2人機艙內上演大亂鬥　機師一拳灌爆肚子

▲ 影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。

實習記者許祐誠／綜合報導

美國「共和航空」（Republic Airways）日前發生一起飛機鬧事事件，主角正是機上的機師和空服員，現在最新影片曝光，只見2人在機上互賞巴掌，男方更不留情地往女方腹部灌上一拳，畫面相當震撼。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，事件發於上（9）月14日丹佛國際機場，2名打架的員工分別是36歲機師湯瑪士（William Thomas）和29歲空服員絲伯樂（Marisha Sporer），他們從去年11月開始交往，但女方發現男方手機內藏有「她不喜歡的東西」後，兩人開始發生爭執，進而轉成大打出手。

從FlyerTalk提供的監視器畫面可見，當湯瑪士準備回駕駛艙時，2人仍在持續吵架，結果男方突然按耐不住火氣，轉身便朝女方吐口水，但被賞巴掌反擊的他，瞬間失去控制，抓狂地朝絲伯樂肚子灌上一拳，隨後更朝頭部補上重重的一掌。

▼ 湯瑪士和空服員女友吵架互毆。（圖／翻攝自Youtube／Horifing Moment Videos）

據了解，當時兩人出現在監視器之前，女方曾抓住男方的領帶，並賞了3巴掌。目前2人已遭警方逮捕，並遭航空公司解聘。航空公司發言人表示，「我們調查這件事以後，對於不可接受的行為，採取與我們信念一致的適當處分。」幸運的是，由於當時正好是轉機時間，機上沒有其他旅客受到波及，但航班仍延遲到隔日才啟程。

影片曝光後，許多網友都在譴責男女雙方的對錯，也有網友認為雙方都太過衝動，應該保持冷靜地態度處理，「男方直接朝她吐口水，感覺已經準備好打人」、「女方感覺是為了防禦，才會賞他巴掌」、「影片不完整，我們也不知道之前發生甚麼事」、「他們都太衝動了吧，暴力無法解決問題」、「他們應該冷靜一點再好好談談。」