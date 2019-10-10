國慶日獨木舟勇渡宜蘭烏岩角失敗　船翻3人落海獲救

記者游芳男／宜蘭報導

普天同慶雙十日划獨木舟上演海上警魂記！16名遊客揪團，選擇划在宜蘭東澳灣划獨木舟勇渡烏岩角紀念國慶日，因浪太大，其中楊姓遊客獨木舟翻覆，左手臂骨折送醫；同團另15人中也受困海上，其中3人翻船漂流，1人被救2人自行游上岸，這16人經警、民出海救回，是虛驚一場。

▲▼國慶日同團16名遊客宜蘭東澳灣獨木舟勇渡烏岩角，卻上演海上警魂記，1人手骨折、3人落海、12人受困海上，警民聯手救回。（圖／記者游芳男翻攝）

蘇澳分局東澳所10日10時45分，獲報在宜蘭東澳烏岩角有1楊姓遊客划獨木舟受傷，東澳所立即派遣所長陳志達、警員魯丞翔，搭漁民舢板船前往救人，先在蘇澳鎮烏岩角沙灘上，找到划獨木舟因大浪翻覆，左手臂骨折的楊姓遊客，楊姓遊客後來被送蘇澳榮民醫院就醫。

▲獨木舟從東澳灣勇渡烏岩角，風浪大翻船，左手臂骨折送醫的楊姓遊客。（圖／記者游芳男翻攝）

警方救起楊姓遊客時，也獲報烏岩角海上，還有與楊姓遊客同團，因風浪大無法划扺烏岩角沙灘，卻受困海上的另15人，而這15人中，警方與蘇澳海巡隊2艘警艇、及李姓漁民漁船，前往救援時，救起翻船漂流海上3人中其中1人，另2人是自行游上岸脫困。

在獨木舟上的另12人則是在10日12時5分一併被救回粉鳥林漁港，獲救的這15人無須就醫並感謝救援人員，他們在體力恢復後，便自行開車返家。

►「時間對我們來說完全沒用！」

【更多新聞】

►影／南方澳大橋「300噸橋拱斷開」徹夜吊移 21年就走入歷史

►影／亞洲最大1200噸吊車抵南方澳 為拆斷橋破例過雪隧縮短5小時車程

►影／見酒測狂喊：我要喝水！他下秒軟腳倒地 警嚇傻急送醫仍不治...家屬淚求真相

