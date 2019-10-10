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只是轉身10分鐘！　一回頭驚見「粉色大臉的她」…媽傻眼了

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記者黃心瑀／綜合報導

英國33歲媽媽維多利亞（Victoria Kidner）日前在家中打掃，並將4歲的女兒所菲亞（Sofia）留在客廳沙發上，沒想到就在她埋頭清掃10分鐘後，轉身竟看到一張「全粉色的臉」，這才驚覺女兒拿自己最喜歡的粉色口紅在臉上狂塗，讓她哭笑不得。

根據《太陽報》報導，維多利亞住在英國的西米德蘭茲郡（West Mids），日前她在打掃廚房時，將索菲亞放在沙發上玩平板電腦，因為沒有聽到任何吵鬧的聲音她認為女兒應該正在位置上好好的看影片當中。

維多利亞沒想太多，就繼續埋頭打掃，大約過了10分鐘的時間，她發現索菲亞跑進廚房，一抬頭竟然看到一張「粉色大臉」，頓時被嚇壞了！原來索菲亞偷偷跑到樓上的房間，拿了媽媽最愛的粉色口紅開始在臉上亂塗，短短的時間內就開始搗蛋，而且神不知鬼不覺。

對於這樣的情況，維多利亞又好笑又好氣，儘管知道這樣搗蛋的行為是不對的，但她還是被女兒模樣逗笑了，這個計畫完美到她生不了氣；她還說，儘管當下將口紅擦掉了，但是索菲亞的臉在多天之後，還是會看到些許粉紅色在上頭…。

►女孩最該寵愛自己，美顏小教室??

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