屁孩哥搬化糞池蓋玩捉迷藏　5歲妹跌進「被屎滅頂溺死」竟跑回家裝沒事…

▲女童跟哥哥玩樂掉進化糞池淹死。（圖／翻攝自Sinar news下同）

記者陳亭伃／綜合報導

馬來西亞關丹一名單親媽媽獨自撫養3個兒子、1個女兒，對於5歲的獨生女相當照顧疼愛，9日孩子們當時在外婆家玩耍，沒想到調皮之下竟打開後院的化糞池蓋，因為天色昏暗，小女孩竟失足掉進化糞池內，7歲與8歲的兄長、3歲的弟弟因為害怕，跑回家裝沒事，直到母親工作結束後才發現女兒失蹤，還一度上社群網站拜託大家找尋。

綜合外媒報導，年僅5歲的拉曼（Nur ArieSha Abdul Rahman）9日晚間和哥哥、弟弟們在外婆家後面玩樂，小朋友們因為調皮，竟將後院的鐵板蓋搬開，卻不知道下面竟是3公尺深的化糞池。由於天色昏暗，小朋友步伐不穩，拉曼在跟兄弟們玩耍的過程中，不小心失足掉下，當場所有的孩子的受到驚嚇，於是裝沒事的跑回家。

▲女童掉進化糞池淹死，哥哥卻不敢說。

然而家人並沒有發現拉曼失蹤，直到孩子們的母親下班，發現女兒並沒有在家，一度以為拉曼遭到綁架失蹤，還將女兒照片PO上網路希望好心人士可以協尋，附近村民也相當好心，組成救援隊到處尋覓拉曼的身影。

拉曼的兄長眼看大人們動員、母親相當焦急緊張，於是說出最後看到妹妹「是在外婆家花園後面」，一行人立刻到花園後方，發現化糞池蓋沒有蓋上，從裡面撈出已經變成冰冷遺體的女童。

警方表示，相信小女童是因為不小心掉下去而被溺死，而這位單親媽媽相當難過，因為在老公早年失蹤後，都是靠她獨力撫養4個孩子，目前警方已經將該案件列為猝死案調查。

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