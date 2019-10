旅遊雜誌公布「全球十大最佳城市」　台北廟宇文化獲第九名

▲行天宮是許多信徒會前往參拜的地方。(圖/記者季相儒攝)

實習記者施怡妏/綜合報導

美國著名旅遊雜誌《悅游》(Condé Nast Traveler)公布「2019年全球最佳城市:讀者評選得獎」(The Best Cities in the World: 2019 Readers' Choice Awards),今年在榜單前十名當中,日本就有三座城市入選,而台北市則獲得第九名。

據Condé Nast Traveler報導,今年日本一口氣有三座城市入選前十名,分別是大阪、京都和東京。東京已連續四年蟬連榜首,京都則連續兩年位居第二,大阪從去年的第12名爬升到第五名。

雜誌裡介紹東京是「世界上獲得最多米其林星星的城市」,是界上最佳美食目的地之一;京都則是成功從傳統中孕育出新的文化;大阪則因其美食和狂熱的棒球文化而獲得讀者支持。這個排行榜是在每年的秋季公布,今年吸引逾60萬名讀者參與投票。

▲日本京都擁有歷史文化之美。(圖/七逗旅遊網提供)

台北市則獲得第九名,雜誌評點是一座擁有300多年歷史的城市,與附近的鄰國相比,相對較為年輕。文內也指出,台北市的寺廟是來這裡不能錯過的地方,多元文化的特色可以在城市中看到佛教、道教和其他宗教信仰,成為台北市的特色之一,而「夜市」更是觀光客必來的景點之一。

新加坡打敗了「音樂之都」維也納成為第三名,在地理位置上,新加坡擁有極大優勢,是眾多飛機的中途停留轉機的地方。新加坡擁有新鮮的藝術氣息,致力於創業和創新。濱海灣飯店的無邊際游泳池是許多遊客必玩的景點之一,新加坡的小販文化能夠品嚐到多國美食。

「2019年全球最佳城市:讀者評選得獎」前十名

1.日本東京

2.日本京都

3.新加坡

4.奧地利維也納

5.日本大阪

6.丹麥哥本哈根

7.荷蘭阿姆斯特丹

8.西班牙巴塞羅那

9.台灣台北市

10.澳大利亞雪梨