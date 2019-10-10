旅遊雜誌公布「全球十大最佳城市」　台北廟宇文化獲第九名

▲行天宮是許多信徒會前往參拜的地方。（圖／記者季相儒攝）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國著名旅遊雜誌《悅游》（Condé Nast Traveler）公布「2019年全球最佳城市：讀者評選得獎」（The Best Cities in the World: 2019 Readers' Choice Awards），今年在榜單前十名當中，日本就有三座城市入選，而台北市則獲得第九名。

據Condé Nast Traveler報導，今年日本一口氣有三座城市入選前十名，分別是大阪、京都和東京。東京已連續四年蟬連榜首，京都則連續兩年位居第二，大阪從去年的第12名爬升到第五名。

雜誌裡介紹東京是「世界上獲得最多米其林星星的城市」，是界上最佳美食目的地之一；京都則是成功從傳統中孕育出新的文化；大阪則因其美食和狂熱的棒球文化而獲得讀者支持。這個排行榜是在每年的秋季公布，今年吸引逾60萬名讀者參與投票。

▲日本京都擁有歷史文化之美。（圖／七逗旅遊網提供）

台北市則獲得第九名，雜誌評點是一座擁有300多年歷史的城市，與附近的鄰國相比，相對較為年輕。文內也指出，台北市的寺廟是來這裡不能錯過的地方，多元文化的特色可以在城市中看到佛教、道教和其他宗教信仰，成為台北市的特色之一，而「夜市」更是觀光客必來的景點之一。

新加坡打敗了「音樂之都」維也納成為第三名，在地理位置上，新加坡擁有極大優勢，是眾多飛機的中途停留轉機的地方。新加坡擁有新鮮的藝術氣息，致力於創業和創新。濱海灣飯店的無邊際游泳池是許多遊客必玩的景點之一，新加坡的小販文化能夠品嚐到多國美食。

「2019年全球最佳城市：讀者評選得獎」前十名

1.日本東京

2.日本京都

3.新加坡

4.奧地利維也納

5.日本大阪

6.丹麥哥本哈根

7.荷蘭阿姆斯特丹

8.西班牙巴塞羅那

9.台灣台北市

10.澳大利亞雪梨