環保回收剩布變拼布　志工巧手成萌「善兔」只送不賣

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

回收的寶特瓶可以做成環保布料，經過裁切成一件件可以救災的保暖毛毯及環保衣服，但車完布邊後剩餘的布料如何再利用？

在台南善化有一群巧手志工，這些碎布經過她們的巧思設計，竟然製作出一隻隻造型精美又萌的兔偶，由於製作地點是慈濟台南「善化」聯絡處出品，又只送不賣，贈送對象是慈濟關懷對象或慈善活動的結緣品， 當地慈濟志工將這組拼布兔命名為環保「善兔」！

慈濟善化聯絡處志工洪清坤表示，物命再利用是慈濟的環保精神，以製作一隻「善兔」來說，必須經過等料、做板、裁剪、入棉、車邊、縫紉、手工縫補、繡花、黏物、、、等十幾道程序，都是志工們分工合作，不斷改進製作技術及流程後，才能呈現出一隻隻可愛的「善兔」。

慈濟善化聯絡處大愛巧藝坊成立後，目前主要是將大愛感恩之回收剩布，做成各式各樣精美小巧的結緣品。巧藝坊內的縫紉機，也是延續物命。慈濟志工黃惠表示，巧藝坊的成立是源於惜福愛物的一念心，希望能延續舊物，賦予新生再次利用。聯絡處回收志工或會員家中閒置的縫紉機，來打造巧藝坊，作為這些剩料的重生基地，有了這個基地，讓喜愛裁縫的會眾也可以一展長才。

巧藝坊的第一批結緣品——「善兔」－「善」，代表它的生產地是「善化」，更寓意「行善」，滿滿的祝福，期待人人將善念化作善行，惜福更造福。