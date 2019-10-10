清純男初戀慘失敗！竟惱羞亂傳「愛的鼓掌片」　年上女友媽成收件人

▲西科用臉書messenger傳前女友性愛片給前女友的媽媽。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃心瑀／綜合報導

英國22歲男子西科（Sicko Steven Balmont）在大學讀書時，與一名年上姊姊交往，雖然是初戀，但還是無可避免地遇上分手這回事，傷心欲絕的西科認為自己遭到拋棄，想要來個絕地大復仇，竟然將他與女友的性愛影片，透過通訊軟體傳送給前女友的媽媽及其2名朋友，以達到目的。

根據《太陽報》報導，西科在就讀大學時，與比他大的一名女子交往，這是他第一次戀愛，兩人在一起的時間長達2到3年，但最後然走上分手一途；他在這段戀情要結束時付出了許多努力，但仍然難以挽回，不甘心就這樣結束初戀的他，決定要做些甚麼以獲得關注。

西科在今年8月時，將自己與前女友的性愛影片，透過臉書的訊息，傳給前女友的媽媽跟其兩名朋友，以達到報復的目的。不過對於這樣的犯罪行為，西科聲稱沒有打算要傷害前女友的意思，最後只被判處30週的緩刑、20天的慈善活動跟150小時的義工，3年內不能再與受害者有所聯繫。

報導中指出，受害女子表示，這樣的行為已經為她的生活帶來困擾，現在的她感到壓力和沮喪，還無法正常飲食，也不敢外出工作，深怕會在路上遇到西科。