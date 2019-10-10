快訊／李佳芬國慶大會遲到一小時　錯過馬英九、吳敦義致詞

▲李佳芬出席愛國旗愛國家國慶大會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

高雄市長韓國瑜夫人李佳芬10日代表韓國瑜出席「愛國旗愛國家國慶大會」，原本預計2點到場，並同台前總統馬英九以及國民黨主席吳敦義，但因行程延誤沒趕上高鐵遲到，約一個鐘頭，錯過馬吳。

李佳芬的致詞原本安排於前國防部長伍世文及馬英九之後，但因為前一個行程延誤，沒趕上高鐵，但下一班高鐵的時間約於一個小時之後，因此她大約2點40幾分才抵達國父紀念館，而吳敦義的致詞也因此往前挪一位。

由民間團體「松濤社-我愛國旗委員會」發起、國民黨協辦的「愛國旗愛國家」國慶大會在下午2點於國父紀念館盛大舉行。伍世文坐在吳敦義旁邊，李佳芬的坐位原本是安排於馬英九旁邊，但李佳芬上台時馬、吳皆已經離場。

國父紀念館兩面已架起巨大的青天白日滿地紅國旗，以及「中華民國萬歲」、「慶祝中華民國108年國慶」巨大標語，以誌百姓對中華民國的熱愛與忠誠。雖然天氣十分炎熱，現場也經不少民眾陸續聚集於國父紀念館噴水池前，在國父紀念館捷運站內也有許多身穿國旗裝、手拿國旗的乘客，準備同歡慶祝中華民國建國108年。

▲馬英九、吳敦義出席愛國旗愛國家國慶大會。（圖／記者屠惠剛攝）