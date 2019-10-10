虎科大畢業生出遊遭砂石車輾斃！爸到場癱軟哀求認屍：說不定不是我女兒

記者傅誠、莊智勝／雲林報導

雲林縣虎尾158縣道10日中午12時45分發生死亡車禍，2名今年才從虎科大畢業的女子共乘一部機車外出，不料行經事故路段時卻為了閃避突然變換車道的小貨車而向內切，慘遭後方砂石車撞上、拖輾30公尺慘死。騎乘機車的魏女父親獲報後趕到現場，一眼就認出女兒的車子，當場崩潰坐地痛哭，還哀求現場員警，「讓我看看我女兒啦，那是她的車子，但說不定（死者）不是她……！」

▲虎尾10日中午發生死亡車禍，2名女子遭砂石車拖輾30公尺慘死。（圖／記者傅誠攝）

警方調查，家住東勢鄉、騎乘機車的魏姓女子（22歲）今年才剛從虎尾科技大學畢業，中午時分騎著機車、載著張姓同學（23歲）外出，怎料竟會遭逢死劫。監視器畫面拍下，事發當下魏女原本行駛在外側車道，但內側車道一輛藍色小貨車卻突然減速外切，由於雙方距離太近，魏女反應不及只好向內車道閃避，不料卻遭後方砂石車撞上，2人當場被捲入輪下、拖行約30公尺破碎身亡。

魏父接獲噩耗後趕抵現場，一眼就認出橫倒在路中央的就是女兒的機車，當場忍不住放聲痛哭，哀痛地表示，女兒今年才剛畢業，早上10點還LINE他告知要到台南去玩，應該是與好友準備到斗南搭火車途中發生意外。

▲魏父表示，女兒早上還說要去台南玩，怎料中午竟會接到噩耗。（圖／記者傅誠攝）

對於女兒的死訊，魏父無法接受，一度雙腿癱軟跌坐在地哀嚎，面對員警提問無法冷靜思考，心神混亂地表示「我不知道、不知道啦！」經過短暫沉澱後，魏父心中懷抱著一絲希望，向身旁員警哀求，「我要看我女兒，讓我看一下我女兒，那是我女兒的機車，但讓我看看，說不定不是她……。」但在掀開白布、見到被輾得支離破碎的屍體、確認死者就是愛女後，魏父情緒再度潰堤，崩潰坐地不住痛哭。

警方深入調查，發現監視器中的藍色小貨車案發後不見蹤影，目前已經透過車牌找到車主，正試圖聯絡肇事駕駛到案說明；而肇事的砂石車司機酒測值為0，目前已被帶回偵訊，全案進一步釐清中。

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▼魏父在員警的陪同下上前認屍，確認死者的身分為女兒後當場崩潰坐地。（圖／記者傅誠攝）