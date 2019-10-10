19歲嫩弟被騙「幫2熟女姐修iPhone」　遭反控破壞手機…性玩具捅菊逼付1500元！

▲19歲男子被騙去修手機後，卻被反控損壞，被性虐。（圖／翻攝自Tatarstan news24）

記者陳亭伃／綜合報導

俄羅斯韃靼斯坦共和國的布古利馬城日前有2名女子，假藉iPhone故障，找來年僅19歲的小鮮肉男到家中修理，沒想到手機修理好後，2女竟說男子私自破了手機密碼，要求支付3000元盧布（約台幣1500元）的賠償金，男子拒絕之後卻被綑綁，並用性愛玩具虐待、性侵，最後假裝自己願意屈服，逃出屋外狂奔到警局求救。

根據英國《每日郵報》報導，22歲與32歲的兩名女子日前因為手機壞掉，於是找來19歲的鮮肉男（報案者拒絕透露姓名）到家中修理手機。手機修理好之後，女子們卻反嗆鮮肉男私自破了手機裡的多到密碼，接著要求「給3000元盧布」的賠償金。

▲男子事後逃出公寓立刻報警。

鮮肉男一陣莫名奇妙，心想明明是被找來修手機，卻被冠上損壞手機的罪名，於是拒絕給賠償金。兩名女子一氣之下竟拳打腳踢，並將男子綑綁，拿出性玩具性侵男子，全程更用手機拍下，事後更再次詢問願不願意給錢？「否則將在網路上散播該影片」。

鮮肉男禁不住虐待，最終同意付3000盧布的賠償金，逃出恐怖女子家後，立刻到警局報案。當地警方隨即到女子住處，並搜出男子修理的iPhone，發現裡面確實有虐待影片，立即將2女逮捕，並以重傷罪起訴，恐怕將面臨10年有期徒刑。

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