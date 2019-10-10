國軍直升機掛「12X8巨幅國旗」之外　空拍近照其實有「彩蛋」

▲國慶大會，在國軍直升機內有「彩蛋」。（圖／青年日報）



記者陶本和／台北報導

108年雙十國慶登場熱鬧登場，在全場觀眾莊嚴肅穆的高唱國歌時，國軍各型直升機掛著巨幅的國旗飛躍上空，吸引觀眾抬頭張望。隨後根據青年日報釋出的照片，在直升機的駕駛艙還藏了「彩蛋」

為展現台灣多元文化，大會邀請歸化的雷敦龢神父和鋼琴家藤田梓，與30位東南亞新住民齊唱國歌，現場所有民眾立正開口高唱展現愛國心，氣氛相當莊重。大會也安排一個小驚喜給在場觀眾，當全場正在唱國歌時，兩架中型運輸機一前一後的飛行，掛上12X8公尺的大型國旗飛越總統府上空，觀眾看到國旗相當興奮。

值得注意的是，國防部出動各型直升機，編隊飛越總統府前廣場上空，在府前廣場上空時，飛行高度約為500至600呎。根據青年日報釋出的最新照片，包括AH-64E陸軍阿帕契攻擊直升機丶AH-1W陸軍眼鏡蛇攻擊直升機以及UH-60M空軍黑鷹救護直升機丶海軍反潛直升機，機艙上都還有小彩蛋。

根據照片顯示，AH-64E阿帕契攻擊直升機的駕駛艙上，飛行員在艙側玻璃上貼出青天白日滿地紅的國旗，而且還配有寫著中華民國生日快樂的字板；AH-1W陸軍眼鏡蛇攻擊直升機與海軍反潛直升機都在駕駛艙秀出國旗。

▼中華民國108年國慶大會，陸航CH－47SD運輸直升機吊掛國旗通過會場。（圖／記者李毓康攝）



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