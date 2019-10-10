門牌「111」藏彩蛋！韓粉自製影片慶雙十　老少揮舞國旗感動網友　

實習記者許祐誠／綜合報導

今天是雙十國慶，滿街都可以看到國旗！身為韓國瑜青年軍的陳品宏，早在9月底就以國旗作為題材，拍攝「沒有國，哪有家」影片，希望喚醒許多人心中的中華民國魂。影片曝光後，不僅讓網友感動地留言「我不管藍綠紅白，唯一支持中華民國！」更有人發現片中隱藏的神祕彩蛋。

▲影片中不管老少都在揮舞國旗。（圖／翻攝自Youtube／陳品宏，下同）

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雲林「韓粉頭」陳品宏上（9）月27日在Youtube頻道上po出影片，開頭帶出現代人每天面對繁忙工作、頂著巨大壓力，已經漸漸地忘記曾經擁有的一份榮耀，因此，他希望大家應該「喚醒沉睡已久的榮耀感，因為它曾經帶給我們榮耀，讓我們有面對困難的勇氣。」

接著畫面中可見，他和一群微笑地孩童們，以及身旁的友人們，全都開心地搖著手上飄逸的國旗，短短數秒鐘的畫面，充斥著對中國民國的熱愛。「沒有國，哪有家。」他表示，「中華民國像家的門牌，風雨無阻的引領我們前進」， 希望大家身為中華民國的國民，都應該引以為傲。

▲ 光榮村成功路111號門牌。（圖／翻攝自Youtube／陳品宏）

陳品宏特地到霧峰光復新村取景，並掛上自製的「光榮村成功路111號」，似乎象徵在明年1月11日要光榮回歸。這幕曝光後，立刻有好奇的網友詢問「國旗哪裡買」、「我也想做一面放在家」，許多人也讚賞影片中的小彩蛋非常有創意。

影片至今已吸引1.8萬多名網友觀看，大多數網友都稱讚影片拍得很美，並表態唯一支持中華民國，「這一集拍的真好，讚」、「期待下期！我們的國旗真漂亮！小朋友好可愛」、「平凡的庶民簡單的要求，祥和的生活，就是幸福」、「國對我們而言真的非常的重要 因為沒有國就真的沒有家。」